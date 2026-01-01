Пластический спектакль «Песнь моря» школы танца и импровизации «Параллельная позиция»

«Песнь моря» — это современный пластический спектакль, который объединяет такие виды искусства, как современный танец, физический театр, музыка и визуальное искусство. В постановке участвуют 65 артистов в возрасте от 7 до 18 лет.

Режиссёром и хореографом спектакля является Анна Петровна Лебединская, а ассистентом хореографа выступает Ангелина Размиковна Сеферян.

Тематика спектакля

Сюжет строится на исследовании памяти тела и внутреннего света, а также на попытках человека снова найти счастье в изменившемся мире. Автор обращается к всем понятному состоянию — ощущению утраты, разрыву между прошлым и настоящим, а также поиску пути к себе.

Каждая деталь спектакля, включая язык современного танца и пластического театра, исследует, возможно ли сохранить способность чувствовать и помнить о счастье даже в условиях меняющегося мира.

Образы и настроение

В этом спектакле море перестаёт быть просто пейзажем, а становится внутренним образом памяти, света и возвращения. Создатели постановки уверены: «Счастье не исчезает. Оно забывается».

Визуальный мир спектакля наполнен образами моря, ткани, света и движения, создавая атмосферу поэтического пластического театра.