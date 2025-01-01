Меню
Песнь любви. Песнь скорби
Песнь любви. Песнь скорби

Спектакль Песнь любви. Песнь скорби

Постановка
Шалом 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
О концерте/спектакле

Мифы и реальность Ветхого Завета

В своем новом спектакле, режиссер Полина Кардымон объединяет два великих и загадочных библейских текста — «Книгу Екклесиаста» и «Песнь песней», создавая живой диалог между противоположностями — страстью и опытом, витальностью и фатализмом, угасанием и расцветом. Эти два текста, приписываемые царю Соломону, открывают перед зрителями не только древнюю мудрость, но и вечные вопросы о смысле жизни, любви и поиске гармонии.

Екклесиаст и Песнь песней — два мира Соломона
В «Екклесиасте» Соломон рассматривает бессмысленность человеческих стремлений, утверждая, что все — «суета сует». Это произведение пронизано философским пессимизмом и размышлениями о бренности всего существующего. Напротив, «Песнь песней» — это гимн жизни и любви, восхваление земных радостей и страстей, наполненный чувственностью и упоением от любви. Эти два произведения, на первый взгляд противоположные, вместе в спектакле раскрывают многогранность человеческого опыта.

Перформанс в контексте современности
Кардымон, как мастер экспериментального театра, умело переносит эти библейские тексты в современную сценическую форму. Чтобы преодолеть дистанцию тысячелетий, она создает перформативную атмосферу, где актеры одновременно пребывают в своих образах и вне их, выступая как вечные фигуры — Сизифы, обреченные на муку, и Цари, владеющие всеми наслаждениями бытия. Это сочетание драмы, философии и поэзии создает уникальное восприятие текста для современного зрителя.

Инсталляция и ритмы древних текстов
Художница Анастасия Юдина превращает сцену в концептуальную инсталляцию, которая позволяет зрителям погрузиться в мир древних символов и образов. Каждый элемент пространства и визуального ряда наполнен многозначностью, что открывает новые горизонты восприятия этих текстов. Драматург, поэт и переводчик Егор Зайцев, создавший ритмическую структуру постановки, помогает передать музыку и смыслы Ветхого Завета, открывая новые интерпретации давно знакомых слов.

Режиссер
Полина Кардымон
В ролях
Григорий Каганович
Евгения Романова
Евгений Овчинников
Карина Пестова
Антон Ксенев

