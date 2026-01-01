Песнь кругового танца

Программа Ансамбля Дмитрия Покровского: Время и Праздники Руси

Ансамбль Дмитрия Покровского, созданный в 1973 году, приглашает вас на уникальное музыкальное событие, которое перенесёт вас в мир народных традиций России. Это первый в мире коллектив, объединивший научное изучение фольклора и профессиональное исполнение народной музыки.

Пробуждение природы и человеческих чувств

В программе вы сможете услышать народные песни, танцы и обряды, посвященные весенне-летнему календарному циклу России. Пройдя через смены времени суток и времен года, от весны до зимы, вы станете свидетелем симфонии человеческой жизни.

Весна приходит с песнями-веснянками, которые вызывают миграцию птиц. Песни, пришедшие на помощь святому Егорию, позволят вам ощутить связь с заботой о домашних животных. Постепенно участники программы проведут вас через традиционные «волочебные» песни, славящие Пасху и воскресшего Христа.

Троица и Зелёные Святки

Не обойдётся и без главного весенне-летнего праздника — Троицы. Этот праздник укоренился в глубоких христианских и народных традициях и стал центром весенних обрядов. Главной героиней всех троицких игр становится молодая берёзка, вокруг которой разворачиваются обряды дружбы и единения.

На Русальной неделе, в свою очередь, происходит прощание с весной, и обрядовые песни направляют русалку на поле. Это символизирует передачу живительной влаги земле перед коротким, но ярким летним периодом с его красочными праздниками.

Неповторимый стиль исполнения

Ансамбль демонстрирует виртуозное владение различными народными певческими стилями и органичное соединение традиционной и авторской музыки. В каждой программе ансамбля, будь то классические произведения или обрядовая музыка, зрители становятся участниками настоящего музыкального спектакля.

Поток живых эмоций, подлинные народные костюмы и обряды, собранные артистами из экспедиций по России, вам уникальную возможность быть частью этой невероятной атмосферной связи с корнями нашей культуры.

Не упустите возможность посетить это неповторимое событие и прикоснуться к богатству русского фольклора!