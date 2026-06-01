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Пеший Махмут
Киноафиша Пеший Махмут

Спектакль Пеший Махмут

Постановка
Татарский театр «Нур» 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

О спектакле

Сила любви в спектакле «Пеший Махмут» по Мустаю Кариму

«Сколько судеб безжалостно скомкала, Сколько жизней ты оборвала, Скольким смертным, став вечными строками, О любовь, ты бессмертье дала!»

Эти строки Мустай Карима олицетворяют силу и противоречивость любви. Это чувство, способное возвышать и окрылять, также может причинять боль и горечь разочарования. Но именно любовь придаёт жизни смысл и делает её настоящей.

О спектакле

В «Пешем Махмуте» герои проходят через испытания, знакомясь с различными гранями любви. В их истории раскрывается многогранность этого чувства: от радости до скорби, от нежности до страсти.

Спектакль предлагает зрителям не просто увидеть, но и прочувствовать все нюансы любви и её влияние на судьбы людей. Каждое действие, каждое слово пронизано теми эмоциональными конфликтами, которые знакомы каждому из нас.

Приходите и присоединяйтесь к этой уникальной истории, где любовь становится источником вдохновения и утешения. Этот спектакль обязательно оставит глубокий след в вашем сердце.

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В других городах
Июнь
26 июня пятница
19:00
Татарский театр «Нур» Уфа, 50 лет СССР, 36

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