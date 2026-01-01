Спектакль Пешеходы

Иммерсивный спектакль в Казани

В Доме актёра на улице Щапова, 37, открывается новый сезон спектакля «Прогулка по Казани». Заслуженная артистка РТ Елена Калаганова и артист Виталий Дмитриев приглашают зрителей на уникальный театральный опыт.

Необычный формат

Спектакль отличается от традиционных постановок: маршрут и темы разговоров будут определяться случайным образом. Это значит, что каждый показ будет уникальным, а город станет настоящей декорацией и источником новых сюжетных поворотов.

Импровизация и свежий воздух

Продолжительность спектакля составляет 50 минут, и он будет проходить на свежем воздухе. Это отличная возможность насладиться театром в непринуждённой атмосфере. Спектакль особенно понравится тем, кто ценит импровизацию и неординарные решения в театральном искусстве.

