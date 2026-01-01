Концерт под крышей театра имени Пушкина в Красноярске

В Драматическом театре им. Пушкина пройдет уникальный концерт, где воссоединятся песни Александра Вертинского и тексты из его книги. Эти произведения уже более века вдохновляют поклонников поэзии и музыки.

Актер Георгий Дмитриев, известный по роли в «Покровских воротах», исполнит композиции Вертинского, а за фортепиано будет сидеть талантливый музыкант Максим Филюшко. Концерт подойдет тем, кто ценит светлую печаль и тонкий юмор в музыке.

Вечер в кафешантане

Приглашаем вас провести вечер в нашем кафешантане. Уникальность формата в том, что граница между сценой и зрительным залом исчезает. Это один вечер, когда под крышей театра создается иллюзия, своего рода сказка о мире, где печаль становится светлой, а улыбка искренней. Здесь сердце наполняется чистотой чувств.

Песенки Вертинского

Концерт станет проводником в мир иллюзий, где прозвучат «песенки» Александра Николаевича Вертинского. Именно так он называл свои произведения, когда их впервые сдавал в типографию. Эти «песенки» и тексты отражают его уникальный талант как поэта, композитора и певца, который более ста лет восхищает публику.

Исполнители

В исполнении Георгия Дмитриева прозвучат шедевры Вертинского, а партию фортепиано выполнит Максим Филюшко, добавляя музыкальную глубину в каждую строчку.