«Пещерные мамы»: комедия, хоррор или трагедия?

Однажды у Месавары сбежал из могилы покойный муж Акрам. Хотя баба Маша не испытывает симпатии к покойникам, любопытство подталкивает её посетить кладбище и разобраться в ситуации. В это время её дочь Венера вынуждена присутствовать при этом незабываемом зрелище. Исчезновение мертвого мужа открывает двери в мир, где из шкафов высыпаются скелеты разных пород и национальностей.

Что это: комедия или хоррор? Мелодрама или трагедия? Трудно разобраться в жанре, но одно можно сказать точно — зрителям захочется обнять этих женщин и пожелать им счастья.

О пьесе и её авторе

Пьеса «Пещерные мамы» написана Ринатом Ташимовым в 2013 году. Она уже успела прозвучать на лучших драматургических фестивалях и была опубликована несколько раз. Также она получила сценические воплощения, в том числе под руководством самого автора. Прошло более десяти лет, и это произведение обрело статус почти классики новой драмы.

Актуальность тематики

С течением времени вопросы и мотивы, поднятые в пьесе, звучат всё болезненней и громче. Мир рассыпается, и перед нами встает вопрос: какой новый мир мы можем построить? Этот вопрос мучителен и страшен, но, безусловно, жизненно важен. А жить охота.

Режиссура и актерский состав

Режиссер спектакля — Тимур Салихов. В ролях: Алиса Золоткова, Аделина Богданович (Любская) и Александра Стрюк (Ладыгина). Не упустите шанс увидеть эту захватывающую пьесу и стать частью её необычного мира!