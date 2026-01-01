Спектакль Коки Митани. Академия смеха

Вечер остроумия и иронии с Денисом Евневичем и Петром Жуйковым

Приглашаем на камерный вечер, наполненный остроумием, иронией и мастерством самарских артистов Дениса Евневича и Петра Жуйкова. Впереди вас ждет интересная постановка о драматурге, который пытается получить разрешение цензора на свою новую комедию.

Сюжет зрителям предлагает следить за развитием событий на протяжении семи дней, в течение которых драматург должен подготовить свою работу к показу в соответствии с требованиями цензора. Каждый день — новое испытание и новые повороты, которые делают эту комедию захватывающей и актуальной.

Сбор гостей начинается в 19:00, а начало спектакля — в 20:00. Убедитесь, что не опоздаете, чтобы не пропустить ни одного важного момента!