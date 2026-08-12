Выставка о собаках из московских приютов в Центре Гиляровского

В Центре Гиляровского стартует выставка, посвященная собакам из московских приютов. Экспозиция подготовлена совместно с социальным проектом «Пес на счастье» и рассказывает о четырехлапых питомцах, оказавшихся на улице, а также о людях, ставших их хозяевами.

Важные темы выставки

Проект направлен на изменение отношения общества к бездомным животным и подчеркивает актуальность темы ответственного отношения к питомцам в городской культуре. В выставке будут представлены предметы из фондов Музея Москвы, а также личные истории горожан, которые приютили собак. Каждое животное имеет свою непростую историю, полную надежды на новую жизнь.

Истории из жизни собак и их хозяев

Выставка начнет с истории взаимоотношений человека и собаки, начиная с одомашнивания и заканчивая современностью, когда питомцы стали полноправными членами семьи. Среди экспонатов будут:

Фотографии и предметы, отражающие образ собаки в городской культуре разных эпох;

Изразцы XVIII века с изображениями собак;

Открытки с Белкой и Стрелкой.

Особое внимание в экспозиции уделено личным историям москвичей, которые взяли собак из приютов. Так, история Анастасии расскажет о собачке по имени Тойота, названной в честь знаменитой модели, а рассказ о псе Лексе привлечет внимание к его роли на свадьбе хозяев. Кроме того, гости выставки узнают о Дане и Анне, девушках, которые посвятили себя помощи животным и приютили по пять собак.

Фотосессия с приютскими собаками

Выставка также представит результаты благотворительной фотосессии, состоявшейся осенью 2025 года. В ней приняли участие известные фотографы и медийные личности, такие как Марина Кравец, Ксения Коробейникова и Дмитрий Борисов. Главными героями фотосессии стали собаки из московских приютов, которые теперь могут стать будущими домашними любимцами.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и важную выставку, где каждая история подчеркивает, что каждое животное заслуживает на любовь, заботу и шанс встретить своего человека.