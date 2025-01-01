Меню
Перья и хвосты
Киноафиша Перья и хвосты

Спектакль Перья и хвосты

Постановка
Глобус 0+
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль «Перья и хвосты» для самых маленьких: о дружбе и приключениях лисиц

Приглашаем маленьких зрителей и их родителей на увлекательный спектакль «Перья и хвосты», который состоится на сцене театра «Глобус» в Новосибирске. Это уникальное представление, созданное для детей от 3 до 11 лет, расскажет о важности дружбы и взаимопомощи с помощью забавных приключений лис и других животных.

О чем спектакль?

В этом спектакле вас ждет встреча с Людвигом Четырнадцатым — лисом, который не похож на остальных. Вместо того чтобы охотиться на зайцев и красть кур, он находит в них настоящую дружбу. Эта необычная история приведет к множеству забавных ситуаций и неожиданным поворотам. Уверяем, что вам и вашим детям будет очень интересно узнать, как развиваются события!

Почему стоит посетить?

Спектакль не только развлекает, но и воспитывает. Он учит детей важным жизненным ценностям, таким как доверие, дружба и поддержка в трудные минуты. Яркие персонажи и захватывающий сюжет сделают его любимым у самых юных зрителей.

Не упустите шанс привнести кусочек волшебства в жизнь вашего ребенка! Ждем вас на спектакле!

Купить билет на спектакль Перья и хвосты

Декабрь
Февраль
26 декабря пятница
13:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 500 ₽
15:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 500 ₽
1 февраля воскресенье
14:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 500 ₽
18:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 500 ₽

Фотографии

Перья и хвосты Перья и хвосты Перья и хвосты Перья и хвосты Перья и хвосты Перья и хвосты Перья и хвосты Перья и хвосты

