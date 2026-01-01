Оповещения от Киноафиши
Первый Юлай Фест в Москве

12+
Возраст 12+
Билеты от 3950₽

О концерте

Фестиваль Энтони Юлая: встреча с любимыми книгами

Первый фестиваль Энтони Юлая — это уникальное событие для всех поклонников его творчества. Здесь объединены все элементы, которые так любят зрители: встречи, обсуждения и, конечно же, книги. Раньше эти события проходили только в эфире и социальных сетях, а теперь они стали реальностью.

О Энтони Юлае

Энтони Юлай — популярный блогер с более чем 1,4 миллиона подписчиков на YouTube. Он прославился благодаря своим откровенным обзорам книг и личным мнениям, которые не оставляют равнодушными ни поклонников, ни критиков. Юлай легко делится своими мыслями о литературе, создавая атмосферу доверия и честности.

Чем будет интересен фестиваль?

На фестивале вы сможете встретиться с Энтони, задать ему вопросы и обменяться мнениями с другими участниками. Это отличная возможность погрузиться в мир литературы и обсудить книги, которые вдохновляют.

Приглашаем всех любителей книг на этот увлекательный фестиваль, который обещает стать настоящим праздником для ума и души!

Купить билет на концерт Первый Юлай Фест в Москве

Март
7 марта суббота
12:00
МТС Live Холл Москва, ш. Энтузиастов, 5
от 3950 ₽

