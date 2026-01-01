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Первый учитель
Киноафиша Первый учитель

Спектакль Первый учитель

12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Студенческий спектакль «Первый учитель» в ГИТИС-театре

Факультет новых направлений сценических искусств, кафедра саунд-драмы (Мастерская В. Н. Панкова) представляет студенческий спектакль «Первый учитель» по мотивам одноименной повести Чингиза Айтматова. Действие переносит нас в первые годы Советской власти в Кыргызстане.

В центре сюжета — молодой красноармеец Дюйшен, полный идеализма и веры в новую жизнь. Он отправляется в глухой аул, чтобы стать первым учителем. На его пути стоят вековые устои, неверие и насмешки. Вопрос: «Зачем детям пастухов грамота?» становится вечным вызовом.

История любви и надежды

В центре этой борьбы находится чистая и искренняя любовь Дюйшена к своей ученице, юной Алтынай. Это чувство, лишенное корысти, становится для нее единственным лучом света в мире, полном жестокости и невежества, и навсегда меняет ее судьбу.

Двуязычие и музыкальная импровизация

Особенностью постановки является живое звучание оригинала: спектакль идет на двух языках — кыргызском и русском. Это создает эффект полного восприятия культурного контекста и подлинной атмосферы эпохи.

Музыкальное сердце спектакля — неповторимое полотно, созданное актерами импровизационно и непосредственно во время репетиций. Через живое исполнение музыки, работу с тембром и ритмом, артисты не просто играют роли, а становятся творцами звукового пространства, где народные мотивы переплетаются с современными музыкальными экспериментами.

Основные темы спектакля

Спектакль рассказывает не только о столкновении мечты и суровой реальности. Он исследует темы силы духа, жертвенности и того, как одно единственное светлое чувство может стать актом сопротивления и величайшей надеждой. Классический текст Айтматова в этой студенческой работе обретает новое звучание — буквально и метафорически.

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