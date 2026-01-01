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Первый тур конкурса «Арабеск»
Киноафиша Первый тур конкурса «Арабеск»

Спектакль Первый тур конкурса «Арабеск»

6+
Возраст 6+

О спектакле

Конкурс артистов балета «Арабеск» в Перми

Пермский театр оперы и балета имени П.И. Чайковского приглашает всех любителей балета на конкурс артистов балета «Арабеск». Это знаковое событие для российского балетного сообщества пройдет с 16 по 28 апреля в стенах театра.

Конкурс обещает множество призов, среди которых главный — Гран-при, названный в честь великой балерины Екатерины Максимовой. Награда вручается не только за техническую виртуозность, но и за особый артистический шарм.

Событие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза театральных деятелей России и Министерства культуры Пермского края. Конкурс представляет собой отличную возможность для молодых артистов показать свою культуру и мастерство на большой сцене.

Всех ценителей высокого искусства ждет незабываемая атмосфера и прекрасные выступления талантливых балетных исполнителей. Не упустите шанс стать частью этого важного события!

Фотографии

Первый тур конкурса «Арабеск» Первый тур конкурса «Арабеск»
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