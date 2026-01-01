Волшебная зимняя сказка для малышей

Дети окажутся в волшебной заснеженной полянке, где звучит удивительная музыка, создавая атмосферу сказочного мира. На этой полянке встречаются три веселых героя: Мышонок, Малыш и Совёнок. Вместе они прыгают в сугробах, играют в снежки, наблюдают за подводными рыбами, катаются на коньках и даже летают на Совёнке.

Интерактивное участие зрителей

Спектакль создан в уникальном интерактивном формате, благодаря которому маленькие зрители смогут не только наблюдать за игрой героев, но и принимать в ней непосредственное участие. Малыши смогут собирать снежки, ловить пушинки и рисовать узоры на светящемся ледяном подиуме.

Заключение: фотография на память

В конце представления детей пригласят сфотографироваться с персонажами этой новогодней бэби-сказки, чтобы сохранить самые яркие воспоминания о волшебном приключении.