Спектакль «Первый раз в 11 класс» из цикла «И снова здрасьте!»

«Первый раз в 11 класс» из цикла «И снова здрасьте!»
12+
О спектакле

"Оперная Кухня" приглашает на премьеры преставлений из цикла " И снова здрасьте!"

Почтенейшая публика! "Оперная кухня" с радостью анонсирует премьеру представлений из цикла "И снова здрасьте!". Мероприятие пройдет в музыкальном салоне "Классика без границ" и будет исполнено в лучших традициях театра Делль Арте!

На сцене вас ждут веселые сюжеты, созданные главными масками вечера — неугомонными "Коломбиной" и "Дамой в шляпе". Молодые и талантливые оперные певцы позабавят зрителей, исполняя шедевры как классической, так и эстрадной музыки. Кроме того, по хорошей традиции представлений от "Оперной кухни", зрители смогут поучаствовать в приготовлении чего-то новенького и вкусного!

Премьера: "Первый раз в 11 класс"

27 декабря состоится премьера представления "Первый раз в 11 класс". В нем рассказывается поучительная история о выпускнике средней школы — двоечнике Юрии, его заботливой маме и страдальцах — классном руководителе и директоре школы. В программу включены известные музыкальные произведения:

  • “Все хорошо, прекрасная Маркиза...”
  • “Как много девушек хороших”
  • “У самовара я и моя Маша...”
  • “Есть только миг”
  • “Качели” (дуэт)
  • “Течет река Волга”
  • “Memory” (из мюзикла "Кошки")
  • “Moon River”
  • “У природы нет плохой погоды”
  • “Ищу тебя”

Артисты

В исполнении артистов:

  • Татьяна Чухрай
  • Анастасия Мазанкина
  • Юрий Теслюк
  • Марьям Юсуфи

Сюрпризы и угощения

Наших гостей ждут сюрпризы и подарки! В программе вечера: вино, чай и кофе. Конечно, побалуем вас танцами!

В стоимость билета входит: прекрасное настроение, лёгкий фуршет и подарок каждому зрителю!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера — ждем вас!

