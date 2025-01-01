Спектакль «Первый раз в 11 класс» из цикла «И снова здрасьте!»

"Оперная Кухня" приглашает на премьеры преставлений из цикла " И снова здрасьте!"

Почтенейшая публика! "Оперная кухня" с радостью анонсирует премьеру представлений из цикла "И снова здрасьте!". Мероприятие пройдет в музыкальном салоне "Классика без границ" и будет исполнено в лучших традициях театра Делль Арте!

На сцене вас ждут веселые сюжеты, созданные главными масками вечера — неугомонными "Коломбиной" и "Дамой в шляпе". Молодые и талантливые оперные певцы позабавят зрителей, исполняя шедевры как классической, так и эстрадной музыки. Кроме того, по хорошей традиции представлений от "Оперной кухни", зрители смогут поучаствовать в приготовлении чего-то новенького и вкусного!

Премьера: "Первый раз в 11 класс"

27 декабря состоится премьера представления "Первый раз в 11 класс". В нем рассказывается поучительная история о выпускнике средней школы — двоечнике Юрии, его заботливой маме и страдальцах — классном руководителе и директоре школы. В программу включены известные музыкальные произведения:

“Все хорошо, прекрасная Маркиза...”

“Как много девушек хороших”

“У самовара я и моя Маша...”

“Есть только миг”

“Качели” (дуэт)

“Течет река Волга”

“Memory” (из мюзикла "Кошки")

“Moon River”

“У природы нет плохой погоды”

“Ищу тебя”

Артисты

В исполнении артистов:

Татьяна Чухрай

Анастасия Мазанкина

Юрий Теслюк

Марьям Юсуфи

Сюрпризы и угощения

Наших гостей ждут сюрпризы и подарки! В программе вечера: вино, чай и кофе. Конечно, побалуем вас танцами!

В стоимость билета входит: прекрасное настроение, лёгкий фуршет и подарок каждому зрителю!

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера — ждем вас!