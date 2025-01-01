Спектакль Первый бал Наташи Ростовой

Премьера музыкального спектакля «Первый бал Н. Ростовой» в Краснодаре

Приглашаем вас на музыкальный спектакль «Первый бал Н. Ростовой», который станет настоящим событием в мире театра! Это крушение судеб в одном действии с лучиком надежды в финале, основанное на бессмертном романе-эпопее Л.Н. Толстого. Премьера состоится во Дворце искусств, и мы готовы гарантировать незабываемые эмоции!

Команда постановки

Авторы будущей премьеры хорошо известны краснодарским зрителям. Режиссёр-постановщик и балетмейстер Ирина Ткаченко, художник Ирэна Ярутис и художник по свету Евгений Козин уже работали вместе в Молодёжном театре, где в 2021 году осуществили постановку притчи «Золотой петушок». Для нового спектакля композитор Ольга Шайдуллина, обладатель четырёх «Золотых масок», пишет эксклюзивную музыку, а инсценировку избранных страниц великого романа-эпопеи подготовил Илья Губин.

Сюжет и атмосфера

Действие спектакля сосредоточено на одном событии — балу, который становится местом рождения и крушения надежд, пересечения судеб. Это красивая романтическая история первой влюблённости, полная торжественности и волнения. Спектакль обещает элементы иммерсивного театра и театральной инсталляции, что сделает его ещё более захватывающим.

Уникальная атмосфера

Не забудьте, что весь Дворец искусств будет задействован в спектакле, включая фойе. Вы можете встретить самого государя императора Александра I! Поэтому позаботьтесь о соответствии вашей одежды статусу события. Дресс-код не обязателен, но будет весьма приветствоваться!

Участники спектакля

В спектакле участвуют артисты Молодёжного театра, Музыкального шоу-театра «Премьера» и Кубанский симфонический оркестр. Это объединение талантливых исполнителей обещает создать неповторимую атмосферу и музыкальную палитру.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального события! Ждем вас на премьере!