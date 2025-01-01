Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Первый бал Наташи Ростовой

Спектакль Первый бал Наташи Ростовой

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Премьера музыкального спектакля «Первый бал Н. Ростовой» в Краснодаре

Приглашаем вас на музыкальный спектакль «Первый бал Н. Ростовой», который станет настоящим событием в мире театра! Это крушение судеб в одном действии с лучиком надежды в финале, основанное на бессмертном романе-эпопее Л.Н. Толстого. Премьера состоится во Дворце искусств, и мы готовы гарантировать незабываемые эмоции!

Команда постановки

Авторы будущей премьеры хорошо известны краснодарским зрителям. Режиссёр-постановщик и балетмейстер Ирина Ткаченко, художник Ирэна Ярутис и художник по свету Евгений Козин уже работали вместе в Молодёжном театре, где в 2021 году осуществили постановку притчи «Золотой петушок». Для нового спектакля композитор Ольга Шайдуллина, обладатель четырёх «Золотых масок», пишет эксклюзивную музыку, а инсценировку избранных страниц великого романа-эпопеи подготовил Илья Губин.

Сюжет и атмосфера

Действие спектакля сосредоточено на одном событии — балу, который становится местом рождения и крушения надежд, пересечения судеб. Это красивая романтическая история первой влюблённости, полная торжественности и волнения. Спектакль обещает элементы иммерсивного театра и театральной инсталляции, что сделает его ещё более захватывающим.

Уникальная атмосфера

Не забудьте, что весь Дворец искусств будет задействован в спектакле, включая фойе. Вы можете встретить самого государя императора Александра I! Поэтому позаботьтесь о соответствии вашей одежды статусу события. Дресс-код не обязателен, но будет весьма приветствоваться!

Участники спектакля

В спектакле участвуют артисты Молодёжного театра, Музыкального шоу-театра «Премьера» и Кубанский симфонический оркестр. Это объединение талантливых исполнителей обещает создать неповторимую атмосферу и музыкальную палитру.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального события! Ждем вас на премьере!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 1 ноября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
18:00 от 500 ₽
Краснодар, 2 ноября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
17:00 от 500 ₽
Краснодар, 8 ноября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
17:00 от 500 ₽
Краснодар, 9 ноября
Дворец искусств «Премьера» Краснодар, Стасова, 175
17:00 от 500 ₽

В ближайшие дни

Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
19 декабря в 10:00 Дворец искусств «Премьера»
от 400 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
10 января в 16:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Щелкунчик 2.0
0+
Детские елки Детский
Щелкунчик 2.0
10 января в 13:00 Дворец искусств «Премьера»
от 500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше