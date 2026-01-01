Спектакль Первые шаги

Оповещения от Киноафиши
Постановка
Красноярский музыкальный театр 0+
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+

О спектакле

Спектакль для малышей «Первые шаги» в Красноярском музыкальном театре

В Красноярском музыкальном театре пройдет уникальный музыкальный спектакль для детей возрастом от 2 до 5 лет. Это захватывающее представление посвящено процессу постижения малышом собственного «я», освоения новых навыков и изучения окружающего мира.

Автор идеи и режиссёр-постановщик Алмаз Садриев из Казани создал спектакль с целью познакомить детей с искусством через зрительное и слуховое восприятие. В ходе спектакля малыши ощутят, как они воспринимают музыку, свет и свое место в пространстве. С помощью наблюдения за мимикой и пластикой артистов, маленькие зрители будут погружаться в мир театра.

Эмоции и взаимодействие

Спектакль вызывает неподдельный интерес и яркие эмоции, используя зрительные образы, которые могут напоминать жизнь, а также открывать нечто новое. Звуковые образы, уникальные персонажи и взаимодействие с предметами создают калейдоскоп эмоций, где центром становится маленький гость, делающий свои первые шаги в мире музыки.

Советы для родителей

Родителям, которые впервые ведут своих детей в театр, важно учесть, что незнакомая обстановка может испугать малыша. Успех посещения театра зависит от настроения взрослого. Поэтому рекомендуется приходить заранее, чтобы расслабиться и подготовиться к предстоящему представлению.

Авторы и постановщики:

  • Алмаз Садриев, автор идеи, режиссёр-постановщик (г. Казань)
  • Артем Игнатьев, режиссёр по пластике
  • Ирина Новичкова, художник-постановщик (г. Москва)
  • Михаил Купрыгин, художник мультимедиа (г. Москва)
  • Анна Бобрышова, звук-дизайнер
  • Роман Бобрышов, звук-дизайнер
  • Николай Балышев, звук-дизайнер

 

Апрель
25 апреля суббота
11:00
Красноярский музыкальный театр Красноярск, просп. Мира, 129
от 500 ₽

