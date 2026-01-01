Театр кукол приглашает малышей и их родителей на добрую и трогательную историю под названием «Первая зима». Главная героиня – утка, которая впервые остается в лесу на зимовку. Впереди её ждут испытания, новые открытия и настоящая дружба. Преодолевая трудности холодной зимы, утка находит верных друзей и даже спасает хитроумного лиса.
Этот спектакль подчеркивает красоту зимы, ведь действие сопровождается классической музыкой, создающей особую атмосферу. Простая, но захватывающая история идеально подходит для юных зрителей, которые только начинают знакомиться с миром театра.
Спектакль проходит в камерном зале, где вместо привычных кресел детей ждут мягкие подушки. Уютная обстановка, ненавязчивый сюжет и живое общение с кукольными персонажами помогут маленьким зрителям полюбить театр с первых минут.
«Первая зима» – это идеальный выбор для первой встречи с театром кукол, чтобы вместе с новыми друзьями шагать по волшебной тропинке искусства.