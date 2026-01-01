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Первая зима
Киноафиша Первая зима

Спектакль Первая зима

0+
Режиссер Григорий Лайко
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+

О спектакле

Зимний спектакль для самых юных зрителей

Театр кукол приглашает малышей и их родителей на добрую и трогательную историю под названием «Первая зима». Главная героиня – утка, которая впервые остается в лесу на зимовку. Впереди её ждут испытания, новые открытия и настоящая дружба. Преодолевая трудности холодной зимы, утка находит верных друзей и даже спасает хитроумного лиса.

Волшебство на сцене

Этот спектакль подчеркивает красоту зимы, ведь действие сопровождается классической музыкой, создающей особую атмосферу. Простая, но захватывающая история идеально подходит для юных зрителей, которые только начинают знакомиться с миром театра.

Формат спектакля

Спектакль проходит в камерном зале, где вместо привычных кресел детей ждут мягкие подушки. Уютная обстановка, ненавязчивый сюжет и живое общение с кукольными персонажами помогут маленьким зрителям полюбить театр с первых минут.

«Первая зима» – это идеальный выбор для первой встречи с театром кукол, чтобы вместе с новыми друзьями шагать по волшебной тропинке искусства.

Фотографии

Первая зима
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