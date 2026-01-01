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Первая Премия II международного конкурса им. С. Рахманинова. Жуй Мин. Сольный концерт. Посвящение Сергею Рахманинову
Билеты от 1900₽
Киноафиша Первая Премия II международного конкурса им. С. Рахманинова. Жуй Мин. Сольный концерт. Посвящение Сергею Рахманинову

Первая Премия II международного конкурса им. С. Рахманинова. Жуй Мин. Сольный концерт. Посвящение Сергею Рахманинову

12+
Возраст 12+
Билеты от 1900₽

О концерте

Шедевры мировой классики в исполнении Жуй Мина

Проект «На слуху» представляет концерт, который станет настоящим событием для любителей классической музыки. На сцене выступит Золотой медалист Международного конкурса им. С. В. Рахманинова в Москве — Жуй Мин, талантливый китайский пианист.

Программа концерта

В программе:

  • Сергей Рахманинов. Избранное.

После концерта состоится автограф-сессия с исполнителем.

О Жуй Мине

Жуй Мин — обладатель I премии и золотой медали Второго Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова (Москва, 2025). Также он стал лауреатом международной профессиональной премии BRAVO в номинации «Классический исполнитель из страны-партнёра» (2026, Москва).

На сегодняшний день Жуй Мин — лауреат более 70 международных и национальных конкурсов. Среди его достижений — I премия XVI Международного конкурса ЦМШ (2021, Москва), I Юношеский международный конкурс имени С. В. Рахманинова (2023, Великий Новгород) и Гран-при XIX Международного конкурса ЦМШ-АИИ, посвящённого С. В. Рахманинову (2023, Москва).

Он также участвует в международных фестивалях, таких как «Летние вечера в Елабуге» (2021), Фестиваль имени А. Н. Скрябина (2022, Москва), и XIII Литературно-музыкальный фестиваль «Рихтеровские встречи» (2023, Москва).

Пианист с уникальным стилем

Жуй Мин отличается глубоким пониманием русской музыкальной традиции, виртуозной техникой и эмоциональной глубиной своих интерпретаций. Его репертуар включает множество произведений С. В. Рахманинова, которые занимают особое место в его творчестве.

Внимание зрителей

Уважаемые зрители! Обратите внимание, что места 1-17 на балконе являются местами с ограниченной зоной видимости.

В программе концерта возможны изменения.

Купить билет на концерт Первая Премия II международного конкурса им. С. Рахманинова. Жуй Мин. Сольный концерт. Посвящение Сергею Рахманинову

Помощь с билетами
Март
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19:00
Музей Скрябина Москва, Б.Николопесковский пер., 11
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