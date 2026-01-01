Первая Премия II международного конкурса им. С. Рахманинова. Жуй Мин. Сольный концерт. Посвящение Сергею Рахманинову

Шедевры мировой классики в исполнении Жуй Мина

Проект «На слуху» представляет концерт, который станет настоящим событием для любителей классической музыки. На сцене выступит Золотой медалист Международного конкурса им. С. В. Рахманинова в Москве — Жуй Мин, талантливый китайский пианист.

Программа концерта

В программе:

Сергей Рахманинов. Избранное.

После концерта состоится автограф-сессия с исполнителем.

О Жуй Мине

Жуй Мин — обладатель I премии и золотой медали Второго Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова (Москва, 2025). Также он стал лауреатом международной профессиональной премии BRAVO в номинации «Классический исполнитель из страны-партнёра» (2026, Москва).

На сегодняшний день Жуй Мин — лауреат более 70 международных и национальных конкурсов. Среди его достижений — I премия XVI Международного конкурса ЦМШ (2021, Москва), I Юношеский международный конкурс имени С. В. Рахманинова (2023, Великий Новгород) и Гран-при XIX Международного конкурса ЦМШ-АИИ, посвящённого С. В. Рахманинову (2023, Москва).

Он также участвует в международных фестивалях, таких как «Летние вечера в Елабуге» (2021), Фестиваль имени А. Н. Скрябина (2022, Москва), и XIII Литературно-музыкальный фестиваль «Рихтеровские встречи» (2023, Москва).

Пианист с уникальным стилем

Жуй Мин отличается глубоким пониманием русской музыкальной традиции, виртуозной техникой и эмоциональной глубиной своих интерпретаций. Его репертуар включает множество произведений С. В. Рахманинова, которые занимают особое место в его творчестве.

Внимание зрителей

Уважаемые зрители! Обратите внимание, что места 1-17 на балконе являются местами с ограниченной зоной видимости.

В программе концерта возможны изменения.