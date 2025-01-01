Спектакль Первая любовь

Тургенев в постановке Галины Зальцман

29 ноября в 19:00 на большой сцене состоится премьера спектакля «Первая любовь» по мотивам повести Ивана Тургенева. Постановка Галины Зальцман — режиссера, актрисы и педагога, чья творческая карьера отмечена многочисленными наградами, в том числе премиями «Золотая маска» и «Золотой софит».

О постановке

Пьесу по мотивам повести Тургенева специально для театра написала современный драматург и сценарист Анна Гейжан. В основе сюжета — воспоминания главного героя о его первой любви, которая принесла не только радость, но и страдания. История не ограничивается чувствами молодого Владимира: его возлюбленная и его отец также впервые влюбляются, и эта любовь оставляет след в жизни каждого из них. Первая любовь становится испытанием, навсегда изменяющим взгляд героя на мир.

О режиссере

Галина Зальцман — выпускница ГИТИСа (курс Алексея Бородина), режиссёрского факультета Театрального института им. Бориса Щукина (курс Юрия Погребничко) и магистратуры Школы-студии МХАТ. Её работы неоднократно отмечались премиями и на фестивалях, таких как «Solo», «Красноярская весна» и «Премьера сезона».

Приглашаем всех ценителей русской классики на премьеру спектакля, погружающего в мир тонких переживаний и первой любви.