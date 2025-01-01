«Первая любовь»: спектакль по И. С. Тургеневу в театре Глобус

Говорят, что первое чувство запоминается на всю жизнь. А что, если первая любовь станет главной и единственной? Она может ранить или исцелять, согревать или опалять. Готовы ли мы, сегодняшние, так любить, и умеем ли?

Сюжет

Летний отпуск в поместье. Шестнадцатилетний Вольдемар во время прогулки увидел прекрасную Зинаиду в окружении молодых людей. Эта случайная встреча стала для него одной из самых важных в жизни. Всеми силами юноша стремится завоевать внимание девушки, испытывая ревность к прочим претендентам на её сердце.

Чувства и тайны

Вольдемар ощущает себя заложником своей страсти, одновременно становясь игрушкой в руках красавицы. Зинаида приближается и ускользает, заставляя юношу томиться в догадках, чей образ греет её девичье сердце. Разгадка этой тайны окажется непредвиденной и роковой для всех сторон данной многоугольной любовной фигуры.

Интересные факты

Спектакль «Первая любовь» основан на одноименном рассказе Ивана Тургенева, одного из ведущих русских писателей. Его произведения насыщены глубокими чувствами и психологическими наблюдениями, что делает их актуальными для театральной сцены и сегодня.