Первая любовь
Киноафиша Первая любовь

Спектакль Первая любовь

Постановка
Глобус 16+
Возраст 16+

О спектакле

«Первая любовь»: спектакль по И. С. Тургеневу в театре Глобус

Говорят, что первое чувство запоминается на всю жизнь. А что, если первая любовь станет главной и единственной? Она может ранить или исцелять, согревать или опалять. Готовы ли мы, сегодняшние, так любить, и умеем ли?

Сюжет

Летний отпуск в поместье. Шестнадцатилетний Вольдемар во время прогулки увидел прекрасную Зинаиду в окружении молодых людей. Эта случайная встреча стала для него одной из самых важных в жизни. Всеми силами юноша стремится завоевать внимание девушки, испытывая ревность к прочим претендентам на её сердце.

Чувства и тайны

Вольдемар ощущает себя заложником своей страсти, одновременно становясь игрушкой в руках красавицы. Зинаида приближается и ускользает, заставляя юношу томиться в догадках, чей образ греет её девичье сердце. Разгадка этой тайны окажется непредвиденной и роковой для всех сторон данной многоугольной любовной фигуры.

Интересные факты

Спектакль «Первая любовь» основан на одноименном рассказе Ивана Тургенева, одного из ведущих русских писателей. Его произведения насыщены глубокими чувствами и психологическими наблюдениями, что делает их актуальными для театральной сцены и сегодня.

Январь
Февраль
3 января суббота
17:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽
24 февраля вторник
18:30
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1
от 1000 ₽

Фотографии

Первая любовь Первая любовь Первая любовь Первая любовь Первая любовь Первая любовь Первая любовь Первая любовь

