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Перукуа. Танцевальный концерт «Зов волчицы»
Киноафиша Перукуа. Танцевальный концерт «Зов волчицы»

Перукуа. Танцевальный концерт «Зов волчицы»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Зов Волчицы: Путешествие в мир внутренней свободы

Представьте себе вечер, нежно окутанный тайной, когда пространство нашептывает древние истории. Это приглашение для каждой женщины вспомнить о своём первозданном Я – о том диком и мудром источнике, который мы носим в глубине своего тела. Приготовьтесь к пробуждению архетипа вашей Волчицы!

Музыка, которая пробуждает

Вас ждут песни, которые говорят с вашей душой, пробуждают огонь в теле и посылают волны мурашек от головы до пят. Музыка Перукуа – одна из самых женственных на планете. Она способна пробудить в нас ту дикую, свободную природу, которая ждет момента, чтобы вырваться наружу.

Экспрессия и свобода

На этом вечере мы будем:

  • Танцевать так, как будто никто на нас не смотрит – так, будто мы одни в лесу, и луна – наш единственный свидетель.
  • Зажигать огонь внутри себя, который делает нас сильными, страстными и бесстрашными.
  • Шаманить, отпуская все ограничения и позволяя себе быть безудержными, необузданными и дикими.

Ваш новый опыт

Ощутите зов своей внутренней свободы. Позвольте себе быть настоящими, сильными и неповторимыми! Присоединяйтесь и откройте для себя магию, которая объединяет каждую из нас в этом прекрасном танце.

«Зов Волчицы» – это событие, где женственность превращается в искусство, а каждая нота становится шагом к свободе. Пусть этот вечер станет путешествием в мир, где вы обретете путь к новой, ослепительной главе своей жизни. Приходите и проживите этот невероятный опыт вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Уфа, 12 октября
Тинькофф-холл Уфа, 50-летия Октября, 19
18:00 от 1900 ₽
Екатеринбург, 20 октября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
19:30 от 1900 ₽
Челябинск, 22 октября
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35
19:30 от 1900 ₽

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