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Персональная выставка Сергея Коваля
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Персональная выставка Сергея Коваля

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Выставка Сергея Коваля: Наивное Искусство в Современности

Работы Сергея Коваля можно отнести к наивному искусству — интуитивному, свободному от академических рамок, но при этом выразительному и подлинному. Этот уникальный стиль позволяет зрителю погрузиться в мир эмоций и личных переживаний художника.

О художнике

Сергей Коваль родился в 1954 году в Даугавпилсе. Его детство прошло в Забайкалье, а юность — в Ленинграде. По образованию он инженер-механик, и много лет работал в исследовательских и проектных бюро. Сергей объездил почти весь Советский Союз — от Карелии до Кавказа, от Балтики до Средней Азии. Пешие походы стали важной частью его жизни, а впечатления от путешествий, встречи и наблюдения легли в основу его художественного языка.

Темы выставки

Выставка объединяет несколько тематических циклов. Центральное место занимает серия, вдохновлённая творчеством и образом Елены Ваенги. Это эмоциональный отклик, пронизанный личным отношением художника к её творчеству. Также представлены пейзажи, сценки из повседневной жизни, а также воспоминания о детстве и о людях, которых художник встретил на своём пути.

Важная информация для посетителей

Уважаемые посетители, обратите внимание: 16 августа с 16:00 до 20:00 выставочные залы будут закрыты для проведения мероприятия. Планируйте свой визит заранее!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
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10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Центр книги и графики Санкт-Петербург, Литейный просп., 55
10:00 от 150 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
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