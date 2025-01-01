Выставка Сергея Коваля: Наивное Искусство в Современности

Работы Сергея Коваля можно отнести к наивному искусству — интуитивному, свободному от академических рамок, но при этом выразительному и подлинному. Этот уникальный стиль позволяет зрителю погрузиться в мир эмоций и личных переживаний художника.

О художнике

Сергей Коваль родился в 1954 году в Даугавпилсе. Его детство прошло в Забайкалье, а юность — в Ленинграде. По образованию он инженер-механик, и много лет работал в исследовательских и проектных бюро. Сергей объездил почти весь Советский Союз — от Карелии до Кавказа, от Балтики до Средней Азии. Пешие походы стали важной частью его жизни, а впечатления от путешествий, встречи и наблюдения легли в основу его художественного языка.

Темы выставки

Выставка объединяет несколько тематических циклов. Центральное место занимает серия, вдохновлённая творчеством и образом Елены Ваенги. Это эмоциональный отклик, пронизанный личным отношением художника к её творчеству. Также представлены пейзажи, сценки из повседневной жизни, а также воспоминания о детстве и о людях, которых художник встретил на своём пути.

Важная информация для посетителей

Уважаемые посетители, обратите внимание: 16 августа с 16:00 до 20:00 выставочные залы будут закрыты для проведения мероприятия. Планируйте свой визит заранее!