Персональная выставка Нестора Энгельке «Черепа» в Jessica Gallery

Jessica Gallery в Брусницыне представляет сольный проект Нестора Энгельке — «Черепа». Этот талантливый художник, признанный журналом «Собака» художником года 2025, отличается уникальным подходом к созданию искусства, использующем топор вместо традиционных кистей.

Экспериментальные техники и новый взгляд на искусство

После разочарования в академическом искусстве Нестор отбросил холст и масло, обратившись к русскому топору. С помощью этого инструмента художник «пробивает» само сердцевину нашей действительности, и его работы становятся своего рода изысканием о русской хандре Северной столицы.

Тематика выставки

В проекте «Черепа» Нестор обращается к образу оккультных мест захоронений и палеонтологического парка будущего. Здесь череп становится вечным символом, который проходит через разные эпохи. Художник исследует, как в будущем наши потомки будут находить среди строительного мусора останки мифических животных, отражая, таким образом, как время стирает границы между реальностью и мифом.

Уникальный символ в искусстве

Образ черепа в работах Нестора Энгельке всегда реалистичен и легко узнаваем. Художник играет с вариантами его названия: череп, черепочек, черепок, черепочище, черепнидзе... Каждое из этих слов пробуждает разные ассоциации и смысловые оттенки.

Выставка «Черепа» будет интересна как любителям современного искусства, так и тем, кто ищет новые экспериментальные техники и подходы к визуальному восприятию.