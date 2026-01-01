Первая выставка Кирилла Савельева в Петербурге

В Jessica Gallery открылась первая персональная выставка фотографа Кирилла Савельева под названием «Это появилось в комнате в момент падения. До этого момента этого в комнате не было». Экспозиция работает до 19 апреля и включает более 50 фоторабот и видео-арт, исследующих провинциальную жизнь.

Темы и содержание выставки

Сюжеты фотографий и видеоработ отображают борьбу героя с рутинным бытом и окружающим его миром вещей. Эта битва напоминает абсурдную театральную постановку, где декорации и атрибуты повседневности становятся противниками главного героя. Обе стороны, и человек, и предметы, потерпели поражение — они изранены безысходностью своего существования.

Об авторе

Кирилл Савельев — выпускник Школы Родченко. Его работы фокусируются на повседневной жизни, особенно в родном для него Воронеже. В обыденности российской провинции Савельев улавливает ирреальный мир, фиксируя лишь фрагменты и случайности, которые он стремится понять.

Фон и кураторство

Произведения Савельева находятся в собраниях Мультимедиа Арт музея и частных коллекциях как в России, так и за рубежом. В 2025 году его работы планируется представить в групповой выставке петербургской MYTH Gallery «Focus: Фотография». Выставка в Jessica Gallery создана в сотрудничестве с воронежской галереей Х.Л.А.М.

Куратором проекта является Алексей Масляев, сотрудник ММОМА, который в 2023 году представил свой кураторский проект в «Третьем месте». Масляев подчеркивает, что выставка раскрывает тему того, как человек становится частью окружающего мира вещей.

Уникальный подход к восприятию

Куратор отмечает, что «сложность в отношениях между вещами» проявляется в нестандартной ориентации произведений. Эта выставка вызывает необходимость принимать некомфортные и непривычные позы, что усиливает связь между реальностью фотографий и эмоциями зрителя. Савельев использует странность своих сюжетов, чтобы передать давление реальности на психику человека, создавая предельно реалистичные образы.

Не упустите возможность посетить выставку «Это появилось в комнате в момент падения. До этого момента этого в комнате не было», которая пробудет на Кожевенной линии, 30 до 19 апреля. При покупке билета на определённое время вы можете посетить галерею в любой момент в ее рабочие часы.