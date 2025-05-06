Персона Левинсона: Спектакль-променад в Петербурге

Приглашаем вас на уникальный спектакль-променад «Персона Левинсона», который состоит из двух частей и предлагает зрителям погрузиться в атмосферу городского пространства через призму архитектуры Евгения Левинсона.

Часть 1: Город

Город — это больше, чем просто точка на карте. Это место, насыщенное судьбами людей, событиями большой истории и личными драмами. Здесь переплетаются большие и маленькие трагедии, открытия и забвение. В рамках первой части нашего спектакля вы сможете:

Услышать философский разговор двух архитекторов.

Посмотреть кукольный спектакль о жизни Левинсона и задуматься о взаимодействии воли художника и реальности.

Почувствовать, как театр вырастает из самой плоти дома, присутствуя на беззвучной оратории во дворе.

Обсудить книгу «Социализм, как единственная причина гибели крестьянской лошади» с профессиональным библиографом.

Познакомиться с концепцией четвертого измерения.

Финалом этой части станет посещение театра «Особняк», где зрители увидят спектакль в спектакле.

Часть 2: День советского архитектора

Во второй части «День советского архитектора» мы погружаемся в повседневную жизнь и карьеру архитектора Евгения Левинсона. Через его биографию мы исследуем мир неисторического человека, который живет в историческое время и делает важные выборы.

Зрители смогут наблюдать, как архитектор организует, коллекционирует идеи, общается с разгневанными жильцами и создает свои проекты. Стены театра будут раздвигаться и сжиматься, символизируя архитектурные изменения, а сама архитектура устоит перед лицом времени.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального путешествия, где театр и архитектура переплетаются в один невероятный опыт.

Спектакль «Персона Левинсона» — это не просто представление, это погружение в мир искусства и архитектуры!