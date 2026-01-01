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Перо маркиза де Сада
Киноафиша Перо маркиза де Сада

Спектакль Перо маркиза де Сада

Постановка
Театральная долина 18+
Возраст 18+

О спектакле

Трагикомедия о жизни безумного писателя

Впервые в России состоится спектакль по пьесе драматурга Д. Райта, рассказывающий о судьбе Маркиза де Сада — самого скандально известного писателя своего времени.

Готовы ли вы услышать историю, настолько откровенную и запутанную, что её можно поведать лишь шёпотом? На этот раз мы встретимся с Маркизом де Садом, который, находясь в лечебнице Шарантон, продолжает писать свои возмутительные романы, несмотря на недовольство многих. Его творчество вызывают гнев и желание остановить его замыслы.

В борьбу за тишину вступает молодой аббат, который полон милосердия и благочестия. Но как же можно заставить замолчать писателя, для которого создание книг — неотъемлемая часть жизни? В этой увлекательной схватке столкнутся безнравственность и мораль, высокие чувства и низменные страсти.

Яркий спектакль от театра «Angel Street»

Маркиз Донасьен Альфонс Франсуа де Сад приглашает вас в Шарантон на яркий, безумный и непредсказуемый спектакль, созданный театром «Angel Street». Не пропустите это уникальное представление!

Команда спектакля

Режиссер-постановщик: Юлия Парфентьева

Роли исполняют: Антон Ветров, Никита Латий, Василий Соловьев, Наталья Толканова, Анна Руфкина, Никита Иванов, Динар Нургалиев, Анастасия Тараканова.

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
7 октября среда
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽
24 ноября вторник
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1400 ₽

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