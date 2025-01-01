Меню
Перо маркиза де Сада
Киноафиша Перо маркиза де Сада

Спектакль Перо маркиза де Сада

18+
Продолжительность 170 минут
Возраст 18+

О спектакле

Театр «Angel Street» представляет спектакль «Перо маркиза де Сада» в Театральной Долине

Приглашаем вас на захватывающий спектакль «Перо маркиза де Сада» в театре «Angel Street». Эта постановка освещает жизнь известного писателя Маркиза де Сада, который провел свои дни в лечебнице Шарантон. Несмотря на заключение, он продолжает создавать свои скандальные романы, что приводит к столкновению с молодым Аббатом, который пытается остановить творческую деятельность писателя.

Конфликт морали и безнравственности

Уникальность спектакля заключается в остроте поднимаемых тем. Сражение между моралью и безнравственностью станет центральной темой спектакля, которая привлечет внимание зрителей, интересующихся трагикомедийными произведениями.

Что ожидать от постановки

Спектакль предлагает не только глубокую интригу, но и богатое визуальное оформление, которое создаст атмосферу исторической эпохи. В ходе действия зрители увидят, как развиваются взаимоотношения между главными героями и как их противоречия отражают более широкие социальные вопросы нашего времени.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного театрального события, которое обещает оставить глубокое впечатление и вызвать множество размышлений. Билеты уже в продаже!

Купить билет на спектакль Перо маркиза де Сада

Декабрь
10 декабря среда
19:00
Театральная долина Санкт-Петербург, 13-я линия В.О., 70
от 1300 ₽

Фотографии

Перо маркиза де Сада Перо маркиза де Сада Перо маркиза де Сада Перо маркиза де Сада Перо маркиза де Сада

