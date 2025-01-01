Пермские звездочки

Пермские звёздочки на сцене Органного зала

На сцене Органного зала Пермской краевой филармонии пройдет уникальное событие, в котором молодое талантливое поколение исполнителей продемонстрирует свои достижения в исполнительском искусстве. Концертная программа «Орган и его друзья – пермские звёздочки» предложит зрителям незабываемые музыкальные моменты, реализованные юными музыкантами.

Участники концерта

В программе выступят воспитанники музыкальных школ Перми:

Олеся Яманаева (флейта) – ученица ДШИ № 9, неоднократный лауреат конкурсов.

(флейта) – ученица ДШИ № 9, неоднократный лауреат конкурсов. Василиса Павленко (виолончель) – ученица музыкальной школы №3 «Доминанта», обладательница многочисленных наград.

(виолончель) – ученица музыкальной школы №3 «Доминанта», обладательница многочисленных наград. Софья Тюленева (скрипка) – ученица музыкальной школы № 10 «Динамика», победитель международных конкурсов.

(скрипка) – ученица музыкальной школы № 10 «Динамика», победитель международных конкурсов. Майя Мокрецова (орган) – студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат более 10 конкурсов.

На сцене также выступит первая в истории Перми органистка, солистка краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Евгения Камянская.

Музыкальная программа

В рамках концерта зрители станут свидетелями разнообразного звучания органа. Запланированы как солирующие исполнения, так и ансамбли с участием голоса, скрипки и виолончели. В программе прозвучит классика, включая произведения:

И.С. Баха

Х.-А. Штамма

Н.А. Римского-Корсакова

П.И. Чайковского

Г.Ф. Генделя

Ф. Мендельсон-Бартольди

Д. Букстехуде

Т. Эскеша

Краткие биографии участников

Олеся Яманаева – ученица ДШИ № 9, была награждена стипендией фонда «Новые имена». На сцене Органного зала появилась впервые в 5 лет.

Василиса Павленко – стипендиат фонда «Новые имена», добилась успеха на конкурсах и фестивалях, в том числе выступала на сцене театра оперы и балета.

Софья Тюленева – победитель международных конкурсов, активно участвует в детских симфонических концертах.

Майя Мокрецова – студентка консерватории, с успехом окончила музыкальное училище, принимала участие в международных фестивалях и мастер-классах.

Не упустите возможность поддержать юные таланты и насладиться великолепной музыкой в одном из лучших залов города!