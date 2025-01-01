Пермские звездочки

На сцене Органного зала Пермской краевой филармонии пройдет уникальное событие, в котором молодое талантливое поколение исполнителей продемонстрирует свои достижения в исполнительском искусстве. Концертная программа «Орган и его друзья – пермские звёздочки» предложит зрителям незабываемые музыкальные моменты, реализованные юными музыкантами.
В программе выступят воспитанники музыкальных школ Перми:
На сцене также выступит первая в истории Перми органистка, солистка краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Евгения Камянская.
В рамках концерта зрители станут свидетелями разнообразного звучания органа. Запланированы как солирующие исполнения, так и ансамбли с участием голоса, скрипки и виолончели. В программе прозвучит классика, включая произведения:
Олеся Яманаева – ученица ДШИ № 9, была награждена стипендией фонда «Новые имена». На сцене Органного зала появилась впервые в 5 лет.
Василиса Павленко – стипендиат фонда «Новые имена», добилась успеха на конкурсах и фестивалях, в том числе выступала на сцене театра оперы и балета.
Софья Тюленева – победитель международных конкурсов, активно участвует в детских симфонических концертах.
Майя Мокрецова – студентка консерватории, с успехом окончила музыкальное училище, принимала участие в международных фестивалях и мастер-классах.
Не упустите возможность поддержать юные таланты и насладиться великолепной музыкой в одном из лучших залов города!