Пермские звездочки
Пермские звездочки

Пермские звездочки

6+
6+

О концерте/спектакле

Пермские звёздочки на сцене Органного зала

На сцене Органного зала Пермской краевой филармонии пройдет уникальное событие, в котором молодое талантливое поколение исполнителей продемонстрирует свои достижения в исполнительском искусстве. Концертная программа «Орган и его друзья – пермские звёздочки» предложит зрителям незабываемые музыкальные моменты, реализованные юными музыкантами.

Участники концерта

В программе выступят воспитанники музыкальных школ Перми:

  • Олеся Яманаева (флейта) – ученица ДШИ № 9, неоднократный лауреат конкурсов.
  • Василиса Павленко (виолончель) – ученица музыкальной школы №3 «Доминанта», обладательница многочисленных наград.
  • Софья Тюленева (скрипка) – ученица музыкальной школы № 10 «Динамика», победитель международных конкурсов.
  • Майя Мокрецова (орган) – студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат более 10 конкурсов.

На сцене также выступит первая в истории Перми органистка, солистка краевой филармонии, лауреат международных конкурсов Евгения Камянская.

Музыкальная программа

В рамках концерта зрители станут свидетелями разнообразного звучания органа. Запланированы как солирующие исполнения, так и ансамбли с участием голоса, скрипки и виолончели. В программе прозвучит классика, включая произведения:

  • И.С. Баха
  • Х.-А. Штамма
  • Н.А. Римского-Корсакова
  • П.И. Чайковского
  • Г.Ф. Генделя
  • Ф. Мендельсон-Бартольди
  • Д. Букстехуде
  • Т. Эскеша

Краткие биографии участников

Олеся Яманаева – ученица ДШИ № 9, была награждена стипендией фонда «Новые имена». На сцене Органного зала появилась впервые в 5 лет.

Василиса Павленко – стипендиат фонда «Новые имена», добилась успеха на конкурсах и фестивалях, в том числе выступала на сцене театра оперы и балета.

Софья Тюленева – победитель международных конкурсов, активно участвует в детских симфонических концертах.

Майя Мокрецова – студентка консерватории, с успехом окончила музыкальное училище, принимала участие в международных фестивалях и мастер-классах.

Не упустите возможность поддержать юные таланты и насладиться великолепной музыкой в одном из лучших залов города!

Расписание

Пермь, 3 ноября
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
15:00 от 500 ₽

Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
6+
Эстрада
Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
9 ноября в 18:00 ДК им. Солдатова
от 1600 ₽
Мы вернемся домой! Александр Маршал: лучшее
6+
Поп Рок
Мы вернемся домой! Александр Маршал: лучшее
2 сентября в 19:00 ДК им. Солдатова
от 1800 ₽
Органные импровизации
6+
Классическая музыка
Органные импровизации
1 ноября в 19:00 Органный зал Пермской филармонии
от 1000 ₽
