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Билеты от 1000₽
Киноафиша Перкуссионное шоу «Legendary Soundtracks»

Перкуссионное шоу «Legendary Soundtracks»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 августа
МССМШ им. Гнесиных Москва, Знаменка, 12/2, стр. 3
21:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

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