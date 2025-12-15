Меню
Пергамский Алтарь. Глитч времен
О выставке

Выставка Максима Свищёва (YOmoYO) в Digital Art Центре «Внутри»

Проект «Пергамский Алтарь. Глитч времен» соединяет древний миф и современное цифровое искусство. В его основе лежит Пергамский алтарь II века до н. э. — одно из величайших сооружений эллинистического мира. Его главный фриз, длиной около 120 метров, изображает традиционную битву богов и гигантов, символизируя вечное столкновение сил.

Сегодня оригинал алтаря хранится в Пергамском музее в Берлине, а в Академии Штиглица в Санкт-Петербурге находится гипсовая копия, созданная в 1950-х годах, когда алтарь временно находился в России. Именно эта копия стала отправной точкой для создания выставки.

Структура выставки

Экспозиция построена как двухчастное восприятие. Первая часть готовит зрителей: здесь расположены панно из восьми экранов, скульптура, пластификация и зона истории, которая знакомит с реальным Пергамским алтарем и его судьбой.

Вторая часть — основная инсталляция, созданная для проекционного зала Центра Внутри. Впервые в этой части используется диодная конструкция 2×2,5 м — современный «алтарь-сердце», который задает ритм всему произведению и перекликается с архитектурой древнего святилища Зевса. Инсталляция раскрывается в девяти действиях, как античная пьеса, где каждое действие открывает новый поворот мифа.

О художнике

Максим Свищёв (YOmoYO) — художник, работающий в области скульптуры, компьютерной графики и анимации. Он лауреат Премии Сергея Курёхина, номинант Премии «Инновация», а также участник международных выставок в Берлине, Венеции, Нью-Йорке, Сан-Паулу и других городах. Работы Свищёва находятся в коллекциях Русского музея, Мультимедиа Арт Музея и частных собраний. Сейчас он живет и работает в Санкт-Петербурге.

О Центре «Внутри»

Центр цифрового искусства «Внутри» инициировал выставку «Пергамский алтарь. Глитч времен» как часть программы, направленной на соединение искусства, технологий и истории. Основатель центра, Екатерина Дегай, является куратором проекта. Центр был основан в 2024 году и находится на территории Хлебозавода №9 в Москве. Он проводит выставки и образовательные мероприятия, создавая платформу для художников, работающих с новыми медиумами.

