Перформативность в повседневности
16+
О выставке

Лекция «Перформативность в повседневности» в образовательной программе гастролей театра «Балтийский дом»

Театр «Балтийский дом» в Казани завершает свой образовательный цикл лекцией, посвященной темам театральных практик, которые проникают в нашу повседневность. Лекция затронет то, как мы, невольно, становимся актерами в нашей жизни, исполняя различные роли.

О чем лекция?

Основные аспекты лекции включают:

  • Социальные маски: Как мы «играем» себя в разных сферах жизни: на работе, в кругу семьи и в социальных сетях.
  • Ритуалы: Влияние привычных действий (например, поход в магазин или утренний кофе) на формирование перформативных актов.
  • Границы: Исследование того, где заканчивается искренность и начинается самопрезентация.

Лекция нацелена на то, чтобы помочь слушателям осознать, как каждый день мы принимаем на себя порой неожиданные роли и как это влияет на наше взаимодействие с окружающим миром.

Зачем это важно?

Понимание перформативности в обыденной жизни может обогатить наш личный и профессиональный опыт. Каждый из нас может стать наблюдателем и актёром не только на сцене, но и в повседневности, что является ключевым аспектом в современных театральных практиках.

Не пропустите эту уникальную возможность открыть для себя новые горизонты взаимодействия с миром через призму театроведения!

Июнь
7 июня воскресенье
19:00
Творческая лаборатория «Угол» Казань, Парижской Коммуны, 25/39

