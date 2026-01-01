Спектакль Перформа(Р) Дисциплина личности

Экспериментальный перформанс в театре имени Маяковского

Команда, создавшая культовую «Кабалу Святош», представляет радикальный эксперимент, который не оставит вас равнодушным. Драматург Михаил Дегтярёв и режиссёр Юрий Квятковский представляют телесно-ориентированный перформанс, исследующий уязвимость человека в условиях потери опоры на первоначальные смыслы. Это перформанс ставит вопросы: что происходит со смыслами в контекстуальном хаосе? Соответствуют ли установки прошлого нашим истинным потребностям и желаниям?

Пластический перформанс исследует инфляцию смыслов и то, как наше тело интерпретирует новые установки. Это — опыт телесного предела, когда тело становится главным инструментом выражения.

Перевернутая реальность

Забудьте о мягком кресле в зале! В этот вечер зрители займут место на легендарной сцене, а сам зрительный зал превратится в масштабную тотальную инсталляцию. Вы окажетесь внутри искусства, а не перед ним.

Свобода выбора

Здесь вы сами определяете глубину своего участия. Останьтесь созерцателем в безопасной зоне или станьте частью действия. Танцуйте, двигайтесь вместе с перформерами, испытывайте собственный физический предел — здесь возможно всё. Вне ролей. Вне контекста. Только вы и ваш подлинный предел.

Музыкальный транс

Звуковой ландшафт события представляет собой захватывающий конфликт живых духовых инструментов и гипнотического рейв-бита от DEBUT2. Эта музыка наполняет пространство, создавая чувственный опыт, который вы ощущаете каждой клеточкой своего тела.