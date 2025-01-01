Меню
Performa x Cosmoscow х Context. Diana Vishneva: кинетическая драма «Час лошади»
Performa x Cosmoscow х Context. Diana Vishneva: кинетическая драма «Час лошади»

Спектакль Performa x Cosmoscow х Context. Diana Vishneva: кинетическая драма «Час лошади»

18+
Возраст 18+
Билеты от 6500₽

О концерте/спектакле

Перфоманс «Час лошади» на ярмарке современного искусства Cosmoscow

14 сентября в рамках Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow состоится специализированный перформанс «Час лошади» в исполнении фестиваля перформативных искусств PERFORMA. Это уникальное событие предложит зрителям кинетическую драму, созданную в коллаборации с фестивалем современной хореографии Context и при участии выдающейся балерины Дианы Вишневой.

Тематика и концепция

Перформанс представляет собой пластическое исследование взаимодействия человека с новыми формами разума. Центральным элементом художественного исследования станет инсталляция от мультимедиахудожника Panterra. Это скульптура, которая соединяет технологии и инженерию, служит важным комментарием к теме спектакля.

Художественная команда

Хореографом проекта является Анна Щеклеина, отмеченная двумя премиями «Золотая маска» в категории «Лучший спектакль в современном танце». Она известна своими работами для таких театров, как Большой театр, Урал Опера Балет и Воронежский камерный театр.

Драматургия спектакля принадлежит Михаилу Дегтяреву, который ранее работал над проектами, такими как «Занос» и «Мистерия Высокого давления». Такое разнообразие опыта в команде обеспечивает глубокий и многослойный подход к материалу.

Музыкальное сопровождение

Звуковую основу инсталляции создал композитор Василий Пешков. Его работа объединяет генеративную музыку ИИ с авторской музыкой и саунд-дизайном, размывая границы между творчеством машины и человека. Это создает уникальное аудиопространство, в котором каждый зритель может найти что-то свое.

Философские размышления

Кто станет укрощенной лошадью будущего — искусственный интеллект или его создатель? На этот вопрос отвечает культовое стихотворение Ричарда Бротигана «All Watched Over by Machines of Loving Grace», которое несет в себе элементы как утопии, так и иронии, создавая параллели между симбиозом машины и человека.

Дополнительная информация

Билет на «Час лошади» дает право на посещение ярмарки Cosmoscow 14 сентября с 12:00 до 20:00. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события.

14 сентября
Тимирязев-центр Москва, Верхняя аллея, 6, стр. 1
19:00 от 6500 ₽ 21:00 от 6500 ₽

