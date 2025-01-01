Спектакль «Перевал» Дмитрия Крестьянкина

Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье» представляет спектакль Дмитрия Крестьянкина «Перевал». Это произведение стало частью конкурсной программы Российской Национальной театральной премии «Арлекин» 2025 года и XXII Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин».

Сюжет спектакля «Перевал»

Спектакль «Перевал» — это космическая притча, основанная на первой главе романа известного писателя-фантаста Кира Булычёва «Посёлок». В этом захватывающем сюжете звездолёт землян сталкивается с катастрофой на далекой заснеженной планете. Выжившие члены экипажа пытаются спастись от радиации, но все их усилия вернутьcя домой оказываются тщетными. Природные условия, опасный горный перевал и дикие животные становятся непреодолимыми препятствиями для героев.

Главные персонажи

В спектакле особое внимание уделяется детям астронавтов, которые решают отправиться в новую экспедицию. Их цель — добраться до корабля, чтобы запастись необходимыми припасами и установить маяк для вызова спасательной миссии. Несмотря на то, что планета становится для них родным домом, мечта о Земле не покидает их сердца.

Команда спектакля

Режиссёр спектакля — Дмитрий Крестьянкин, который также является автором инсценировки. Художник — Шура Мошура, а художник по свету — Михаил Кожевников. Их совместная работа создает уникальную атмосферу и визуальное сопровождение, что делает спектакль особенно привлекательным для зрителей.

Не упустите возможность увидеть «Перевал» и погрузиться в мир космических приключений, полных надежды, дружбы и мечты о родном доме!