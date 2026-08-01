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Перестройка. Добро пожаловать в 90-е
Киноафиша Перестройка. Добро пожаловать в 90-е

Спектакль Перестройка. Добро пожаловать в 90-е

18+
Продолжительность 2 часа
Возраст 18+

О спектакле

Спектакль-воспоминание в жанре караоке-квартирник

«90-е. Музыка нашей жизни» — это спектакль, который заставит вас вспомнить о времени, когда всё менялось слишком быстро: страна, правила, мечты и люди. На сцене происходит не просто концерт, а театрализованный квартирник, где популярные песни 90-х становятся частью живого действия.

Главные герои спектакля проходят путь от первых рынков и юной любви до бандитского Петербурга. Зрители смогут стать участниками этого увлекательного действия — они будут не только наблюдать, но и подпевать любимые хиты, а также выходить на сцену, делая этот вечер по-настоящему уникальным.

Музыкальный ландшафт эпохи

В программе представлены песни тех исполнителей, которые определили музыкальный ландшафт 90-х: Мираж, Кар-Мэн, Леприконсы, Татьяна Буланова, Игорь Корнелюк, Наутилус Помпилиус, Браво, ДДТ и другие. Каждый номер пробуждает ностальгические воспоминания о том времени, когда было тревожно и смешно одновременно.

Творческий состав

В спектакле принимают участие талантливые актеры: Михаил Мороз и Наталья Зиновьева. Их игра создает живой ироничный диалог о времени, которое, несмотря на изменения, продолжает звучать в нашем сердце.

Информация о спектакле

Жанр: караоке-квартирник
Возрастное ограничение: 16+
Продолжительность: 2 часа 00 минут

Не упустите возможность стать частью этого музыкального и театрального опыта, который соединяет прошлое с настоящим!

Купить билет на спектакль Перестройка. Добро пожаловать в 90-е

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В других городах
Август
14 августа пятница
20:00
Jazzberry Санкт-Петербург, Синопская наб., 52 
от 2000 ₽
28 августа пятница
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Jazzberry Санкт-Петербург, Синопская наб., 52 
от 2000 ₽

Фотографии

Перестройка. Добро пожаловать в 90-е Перестройка. Добро пожаловать в 90-е

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