О спектакле

Приглашаем вас на музыкальный спектакль «Перепутанная история», где в игре перевоплощений раскрывается тема дружбы и самоидентификации. Это история о том, как важно ценить и принимать уникальность каждого.

Сюжет спектакля

Мотя, собака с необычными мечтами, устала от роли злой сторожевой собаки. Она отправляется в комическое путешествие, чтобы найти своё истинное «я», примеряя на себя образы кошки, мыши, петуха и даже коровы. В это же время, кот и петух стремятся занять её место, мечтая о просторной будке.

Встреча с Лисой

Когда во дворе появляется хитрая Лиса, каждый персонаж сталкивается с выбором: кто он на самом деле и какую роль предпочтёт играть в жизни.

Послание спектакля

«Перепутанная история» — это не только веселье и смех, но и важный разговор о том, что настоящая дружба и самоуважение начинаются с принятия себя. Спектакль наполнен музыкой, танцами и неожиданными поворотами, которые учат маленьких зрителей важным жизненным урокам.