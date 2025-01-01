Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Перепутанная история
Киноафиша Перепутанная история

Спектакль Перепутанная история

6+
Режиссер Владимир Кузнецов, Елена Кузнецова
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+

О концерте/спектакле

О спектакле

Приглашаем вас на музыкальный спектакль «Перепутанная история», где в игре перевоплощений раскрывается тема дружбы и самоидентификации. Это история о том, как важно ценить и принимать уникальность каждого.

Сюжет спектакля

Мотя, собака с необычными мечтами, устала от роли злой сторожевой собаки. Она отправляется в комическое путешествие, чтобы найти своё истинное «я», примеряя на себя образы кошки, мыши, петуха и даже коровы. В это же время, кот и петух стремятся занять её место, мечтая о просторной будке.

Встреча с Лисой

Когда во дворе появляется хитрая Лиса, каждый персонаж сталкивается с выбором: кто он на самом деле и какую роль предпочтёт играть в жизни.

Послание спектакля

«Перепутанная история» — это не только веселье и смех, но и важный разговор о том, что настоящая дружба и самоуважение начинаются с принятия себя. Спектакль наполнен музыкой, танцами и неожиданными поворотами, которые учат маленьких зрителей важным жизненным урокам.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 16 августа
Пилигримы Новосибирск, Коммунистическая, 1
13:30 от 700 ₽

Фотографии

Перепутанная история Перепутанная история Перепутанная история Перепутанная история Перепутанная история

В ближайшие дни

Шинель
18+
Драма
Шинель
31 октября в 19:00 Старый дом
от 3500 ₽
Айболит
6+
Детский Кукольный
Айболит
27 июля в 12:00 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Колобок
0+
Детский Кукольный
Колобок
3 сентября в 11:00 Новосибирский театр кукол
от 300 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше