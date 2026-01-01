Театр ЛТЕ приглашает зрителей на захватывающий комедийный спектакль «Переполох в перьях». Постановка создана по мотивам произведения Эдуарда Филипенко «Vendetta» и обещает множество смеха и положительных эмоций!
Что произойдет, когда в мир благополучия ворвется нечто странное? Будет ли это заслуга друга, соседа или же причудливого видения? В этой комедии смешиваются реальность и фантазия, побуждая зрителей не только смеяться, но и задумываться над жизненными обстоятельствами.
Кто же устроил переполох в сладком мире вашего благополучия? Друг или враг? Видение или реальность? Позвольте себе насладиться этой увлекательной историей!