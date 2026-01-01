Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Зверолюция» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Переполох в перьях
Киноафиша Переполох в перьях

Спектакль Переполох в перьях

Постановка
Театр Ермашова
Продолжительность 1 час 15 минут

О спектакле

Комедия «Переполох в перьях» в театре ЛТЕ

Театр ЛТЕ приглашает зрителей на захватывающий комедийный спектакль «Переполох в перьях». Постановка создана по мотивам произведения Эдуарда Филипенко «Vendetta» и обещает множество смеха и положительных эмоций!

Забавный сюжет

Что произойдет, когда в мир благополучия ворвется нечто странное? Будет ли это заслуга друга, соседа или же причудливого видения? В этой комедии смешиваются реальность и фантазия, побуждая зрителей не только смеяться, но и задумываться над жизненными обстоятельствами.

Почему стоит увидеть спектакль

  • Нестандартный сюжет: Яркие персонажи, неожиданные повороты и остроумные диалоги обернутся настоящим праздником для тех, кто любит смех и удивление.
  • Комедийная постановка: Смесь абсурда и юмора создает уникальную атмосферу на сцене, позволяя каждому зрителю насладиться шоу.
  • Талантливый актерский состав: Вы сможете оценить мастерство актеров театра ЛТЕ под руководством режиссера С.А. Жиенбекова, которые делают каждый момент живым и запоминающимся.

Кто же устроил переполох в сладком мире вашего благополучия? Друг или враг? Видение или реальность? Позвольте себе насладиться этой увлекательной историей!

Режиссер
 Жиенбеков С. А.
В ролях
 Нурбеков С. Д
Тасыбек А
Кулбачаев Д
Шпигер Ж
 Жұмағалиева. А 
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше