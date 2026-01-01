Мюзикл для детей «Переполох в курятнике» в театре Вахтангова

Свердловский театр музыкальной комедии представит новый спектакль, ставший номинантом премии «Золотая маска» в сезоне 2024-2025. Это увлекательный мюзикл для детей, который расскажет о гармонии дружбы и важности честности.

Сюжет

В центре сюжета — лисёнок Рыжик, самый младший и искренний член хитроумного лисьего семейства. Рыжик общается с «дурной компанией» зайчат, ежат и белочек, и испытывает настоящее отвращение к вранью и хитростям, которые преподавались в лесной школе. Его жизнь меняется, когда старший брат Хитрёныш крадёт морковь у зайчат, и Рыжик оказывается в центре споров, теряя уважение лесных жителей.

После ссоры с семьёй, Рыжик решает вернуть морковь зайчатам, но и после этого лесное сообщество не верит в его честность. В итоге он убегает из дома и попадает в человеческий двор, где знакомится с цыплёнком Цеппелиной. Вскоре этот визит становится причиной настоящего переполоха в курятнике, где обитатели панически реагируют на появление лисёнка.

Но на этом приключения Рыжика не заканчиваются. Он вскоре узнает о планах своей семьи напасть на курятник, чтобы полакомиться яйцами и цыплятами. Когда Цеппелина сама приходит предупредить его о готовящейся облаве, их дружба становится ключом к разрешению конфликта. Вместе они стремятся к безопасности, и куры, недолго раздумывая, решают помочь лисицам укрыться от охотников.

Пробуждение дружбы

Во время совместного ужина, лисы и куры начинают общаться и обсуждать возможность прекращения многолетней вражды между хищниками и жертвами. Благодаря смелым действиям Рыжика и Цеппелины, обе семьи находят общий язык и начинают строить мосты дружбы. Спектакль завершится атмосферами, наполненными добротой и единством.

