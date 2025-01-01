Спектакль Переполох в кондитерской

Переполох в кондитерской. Музыкальное интерактивное представление для детей

В одной очень занятой кондитерской кипит работа. Кондитер берёт учеников и обучает их всем тонкостям сладкого мастерства — от взбитых сливок до идеального крема. Однако всё шло как по маслу, пока не появились папа с сыном в полном панике!

Они забыли, что завтра день рождения у мамы, и срочно нуждаются в праздничном торте. Времени в обрез! Помощники сбиваются с ног: сливки привозит Корова, фрукты — Жираф. Но тут ещё и холодильник выходит из строя! Что же делать?

Активное участие зрителей

Самое интересное в этом спектакле — зрители становятся частью действия! Вместе с героями вам предстоит выбирать начинку, придумывать украшения, танцевать, петь и решать кондитерские задачки. Здесь не получится просто сидеть в кресле — без вашей помощи праздник точно не спасти!

Музыкальное приключение для всей семьи

«Переполох в кондитерской» — это музыкальное приключение, где всё идёт наперекосяк, но весело, ритмично и с огоньком. Обещаем, будет смешно, шумно и очень вкусно! Приходите всей семьёй — это станет настоящим праздником!

Для какой аудитории?

Спектакль рекомендован для зрителей от 4 лет. Не упустите возможность стать частью этого удивительного шоу!