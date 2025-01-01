Меню
Переполох в доме Сганареля (Новомосковск)
Киноафиша Переполох в доме Сганареля (Новомосковск)

Спектакль Переполох в доме Сганареля (Новомосковск)

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальная комедия "Сганарель" в Рязани — любовь против предрассудков

В центре сюжета спектакля «Сганарель» развертывается напряженная история о любви и борьбе с родительскими запретами. Главная героиня, Люсинда, сталкивается с жестким запрещением своего отца, буржуа Сганареля, который не желает, чтобы она вышла замуж за своего возлюбленного Клитандра.

Сложный план Люсинды

Не смиряясь с судьбой, Люсинда устраивает хитроумный план: она решает симулировать болезнь, в чем ей помогает ее верная горничная, Лизетта. Сганарель, обеспокоенный состоянием дочери, немедленно обращается за помощью к врачам. Однако вскоре он начинает сомневаться в их квалификации и эффективности медицинских заключений.

Неожиданная подсказка

Лизетта, проявив смекалку, подсказывает Сганарелю, что есть кто-то, кто способен вылечить любую болезнь. Под видом врача появляется сам Клитандр, который, не теряя времени, старается убедить Люсинду, что единственное средство от её "болезни" — это брак.

Спектакль, который стоит увидеть

Эта комедия о любви, хитрости и смелости предложит зрителям искренние эмоции и множество поводов для смеха. Настоящее театральное искусство позволит вам увидеть, как неординарные решения могут в итоге привести к счастливому финалу.

Не упустите возможность увидеть "Сганарель" — спектакль, который заставит вас задуматься о важности настоящих чувств и о том, как любящие сердца могут преодолеть любые преграды!

