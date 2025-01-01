Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Перемотка

Перемотка

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт уральских романтиков: день, когда встречаются старые хиты и новый альбом

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие в Екатеринбурге! Группа, известная своими мелодиями и атмосферой, готова удивить зрителей в честь своего десятилетия.

Новый альбом «Зелёный луч»

В этот вечер вы сможете услышать не только любимые старые хиты, но и новые композиции из свежего альбома. Состоящий из тёплого пост-панка с элементами нью-вэйва, он погрузит вас в атмосферу летнего солнца и полевых цветов.

Что ожидать?

Концерт обещает быть ярким и незабываемым! Группа в своей музыке сочетает глубокие чувства и запоминающиеся мелодии, что создает уникальную атмосферу. Эта встреча станем отличной возможностью насладиться не только историей группы, но и оценить их эволюцию на музыкальной сцене.

Не пропустите!

Если вы любите живую музыку и хотите поддержать талантливых артистов, этот концерт — отличный повод провести вечер в компании приятных людей под звуки любимых исполнителей.

Ждем вас на концерте уральских романтиков и готовьтесь к незабываемым эмоциям!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 10 сентября
Пространство «Эрмитаж» Красноярск, Сурикова, 12/6
20:00 от 2000 ₽
Новосибирск, 16 сентября
Лофт-парк «Подземка» Новосибирск, Красный просп., 161
20:00 от 2000 ₽
Екатеринбург, 24 сентября
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Пятничный стендап
18+
Юмор
Пятничный стендап
22 августа в 18:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Многоточие
18+
Хип-хоп
Многоточие
14 сентября в 20:00 Максимилианс
от 2000 ₽
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый Микрофон от Стендап Сибирь
31 августа в 16:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше