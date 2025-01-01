Спектакль Перекресток

Спектакль по пьесе «С любимыми не расставайтесь» в Театре «Жас Сахна»

На сцене Театра «Жас Сахна» состоится постановка спектакля «Перекресток», который основан на пьесе Александра Володина «С любимыми не расставайтесь». Это произведение давно завоевало сердца зрителей благодаря своей глубокой эмоциональности и актуальным темам.

Сюжет

В центре сюжета - несколько семейных дел о разводах. Главные герои, муж и жена, ссорятся из-за незначительной причины, но нарастающие жизненные обстоятельства только усугубляют конфликт. Пара проходит через этапы истерики, разочарования и, в конце концов, расставания. Время идет, и с ним меняются чувства…

Несмотря на тяжелые испытания, любовь имеет шанс возродиться. В условиях современного мира, где злоба и неприязнь становятся нормой, спектакль поднимает важные вопросы о любви и ее значении.

Актерский состав

Спектакль собрал талантливый актерский состав:

Судья - арт. Татьяна Цой, Заслуженная артистка РК

Амиров Канат - арт. Арнур Кусаингазин

Амирова Асель - арт. Назым Толеубаева

Любовница Каната - арт. Улжан Жумахан, Томирис Агадилова

Судья - арт. Ансар Болатбекулы

Закиров Махмуджан - арт. Жалгас Лесбаев

Закирова Ситора - арт. Меруерт Тажибаева

Салимахон (мать Ситоры) - арт. Наргиз Айшуакова

Судья - арт. Канат Саматов, Меруерт Тажибаева

Султанов Айдар - арт. Айарыс Даукараев

Султанова Алия - арт. Алия Маулымхан

Ермеков Марат - арт. Канат Саматов

Ермекова Мариям - арт. Милана Колесник

Судья - арт. Арман Султанов

Aшымов Бахтияр - арт. Жуман Муканов

Aшымова Альмира - арт. Эльмира Калбай

В массовых сценах участвуют артисты театра. Они добавляют динамику и разнообразие в общую атмосферу спектакля.

Не упустите возможность увидеть эту проникновенную постановку и задуматься о важности любви и понимания в нашей жизни.