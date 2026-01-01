Оповещения от Киноафиши
Переходные песни. Песенно-танцевальный перформанс. Ольга Ирисова и театр танца Быть
12+
Возраст 12+

О концерте

Открытый показ: «Переходные песни»

Приглашаем вас на открытый показ спектакля «Переходные песни». Это удивительное представление становится уникальным исследованием внутреннего женского мира, где песня и движение служат инструментами для осознания и прочувствования жизни.

В спектакле исследуются такие чувства, как волнение, ожидание, радость, печаль и страх. Эти эмоции являются неотъемлемой частью человеческого существования, и через них мы можем лучше понять себя и окружающий мир.

Важно отметить, что в русской традиции слово «горе» тесно связано с понятием «опыт». Женщина здесь выступает в роли проводника, через которую приходит новая жизнь, обладая способностью провожать в эту жизнь будущие поколения.

Спектакль «Переходные песни» представляет собой живой перформанс, где движение, пение и танец сливаются в единый поток. Это позволит зрителю увидеть и прочувствовать всю палитру чувств и эмоций, которые мы все переживаем в своей жизни.

Не упустите возможность стать частью этого уникального зрелища, где древние инструменты самовыражения находят актуальные формы через современное искусство.

Март
6 марта пятница
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 1500 ₽

