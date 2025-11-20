Спектакль Никиты Михалкова по Бертольту Брехту

«Перед рассветом» – это первая постановка Никиты Михалкова на сцене отремонтированного театра на Поварской. В основе спектакля лежит девять сцен из произведения Б. Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи».

Содержание и концепция

Режиссер успешно связывает эти сцены в единую историческую канву, используя зонги-интермедии на мотив «Бараньего марша» Брехта. Каждая из девяти сцен представляет собой рассказ об обычных жителях Германии времен Третьего рейха: людей разных профессий и социальных групп, а также различных возрастов.

Все герои испытывают тяжелую трансформацию сознания, которая подобна бацилле, уничтожающей человеческое в человеке и насыщающей страхом. Их интимная жизнь оказывается под атакой разрушительного вируса, где даже семья и личное пространство уже не могут защитить от пагубного влияния лжи, ненависти и злобы.

Темы и символы

Название спектакля «Перед рассветом» подчеркивает ключевую тему: темные силы сгущаются в сумерках, но за этой тьмой неизбежно наступит рассвет. Это символизирует преодоление страха и отчаяния, обретение нового мира и надежд.

Творческая команда

Режиссер-постановщик: народный артист РСФСР Никита Михалков. Сценограф: Юрий Купер. Режиссёр: Андрей Левицкий. Хореограф: Сергей Землянский. Композитор: Павел Акимкин. Художник по свету: Александр Буханцев. Художник-технолог: Александра Борк. Ассистент художника-постановщика по компьютерной графике: Илья Рябов. Саунд-дизайн: Павел Дореули. Хормейстеры: Наталья Воеводина, Юлия Вострилова.

Участники спектакля

В спектакле участвуют: Александр Кижаев, Полина Шустарёва, Владимир Кочетков, Владислав Хитрик, Данила Дзыгар, Мария Волкова, Александр Ведменский, Сергей Радченко, Александра Шрамм, Анна Андрусенко, Марианна Васильева, Эвелина Семерикова, Полина Борунова, Янина Третьякова и Мария Ларина.