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Перед рассветом
Билеты от 1000₽
Киноафиша Перед рассветом

Спектакль Перед рассветом

Постановка
Центр театра и кино Никиты Михалкова 12+
Продолжительность 2 часа, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Перед рассветом» по мотивам произведений Бертольта Брехта в постановке Никиты Михалкова

Спектакль «Перед рассветом» – это первая работа известного режиссера Никиты Михалкова на сцене отремонтированного театра на Поварской, 33. В основе постановки лежат девять сцен из произведения Бертольта Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». Михалков связывает эти сцены в единую историческую канву, используя зонги-интермедии, написанные на мотив «Бараньего марша» Брехта.

О чем спектакль?

Девять сцен рассказывают о судьбах обычных жителей Германии времен Третьего рейха. Эти персонажи представляют разные профессии, социальные группы и возрастные категории. Все они сталкиваются с ужасной трансформацией сознания, которая, как бацилла, уничтожает человечность и порождает страх.

Даже интимная жизнь «маленьких» людей оказывается под угрозой. Семья и личное пространство больше не могут стать убежищем от пагубного влияния страха, лжи, ненависти и злобы, которые проникают в умы людей.

Тематика и символизм

Никита Михалков назвал свой спектакль «Перед рассветом», подчеркивая важную тему: темные силы сгущаются в сумерках, но за ними обязательно последует рассвет. Это символизирует преодоление страха и отчаяния, обретение нового мира и надежд.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и актуальную постановку, которая поднимает важнейшие вопросы о человеческой природе и обществе.

Режиссер
Никита Михалков
Никита Михалков
В ролях
Мария Волкова
Сергей Радченко
Александр Ведменский
Данила Дзыгар
Владислав Хитрик

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Центр театра и кино Никиты Михалкова Москва, Академика Пилюгина, 2
19:00 от 1000 ₽

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