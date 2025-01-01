Спектакль «Перед рассветом» по мотивам произведений Бертольта Брехта в постановке Никиты Михалкова

Спектакль «Перед рассветом» – это первая работа известного режиссера Никиты Михалкова на сцене отремонтированного театра на Поварской, 33. В основе постановки лежат девять сцен из произведения Бертольта Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». Михалков связывает эти сцены в единую историческую канву, используя зонги-интермедии, написанные на мотив «Бараньего марша» Брехта.

О чем спектакль?

Девять сцен рассказывают о судьбах обычных жителей Германии времен Третьего рейха. Эти персонажи представляют разные профессии, социальные группы и возрастные категории. Все они сталкиваются с ужасной трансформацией сознания, которая, как бацилла, уничтожает человечность и порождает страх.

Даже интимная жизнь «маленьких» людей оказывается под угрозой. Семья и личное пространство больше не могут стать убежищем от пагубного влияния страха, лжи, ненависти и злобы, которые проникают в умы людей.

Тематика и символизм

Никита Михалков назвал свой спектакль «Перед рассветом», подчеркивая важную тему: темные силы сгущаются в сумерках, но за ними обязательно последует рассвет. Это символизирует преодоление страха и отчаяния, обретение нового мира и надежд.

Не упустите возможность увидеть эту глубокую и актуальную постановку, которая поднимает важнейшие вопросы о человеческой природе и обществе.