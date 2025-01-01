Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Перед киносеансом
Билеты от 0₽
Киноафиша Перед киносеансом

Спектакль Перед киносеансом

Блеск и нищета советской самодеятельности
Постановка
Около дома Станиславского 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Ностальгия по советским кинотеатрам: спектакль «Перед киносеансом» в театре Около

В послевоенные годы в советских кинотеатрах перед началом сеанса зрителей развлекали артисты эстрады. Чаще всего это были музыканты и исполнители, которые не смогли пробиться на телевидение или большую сцену. Спектакль «Перед киносеансом», созданный Юрием Погребничко и Лилией Загорской, представляет собой своеобразную реконструкцию таких концертных выступлений.

О чем спектакль?

На сцене воссоздаются атмосферные детали того времени: гипсовый пионер в ушанке и уменьшенная копия девушки с веслом создают уникальную атмосферу. В центре внимания — «В парке Чаир», где безнадежно распускаются бумажные розы, символизируя ностальгию по ушедшей эпохе.

Главная роль

В главной роли выступает Наталья Рожкова, чье исполнение обещает передать дух времени и эмоции, которые испытывали зрители тех лет. Спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о переменах, произошедших в культуре и обществе.

Зачем посетить?

Посетив «Перед киносеансом», вы сможете погрузиться в атмосферу прошлого и вспомнить, каково это — быть частью советского кинематографа и эстрады. Спектакль станет интересным опытом для всех, кто ценит театральное искусство и историческую ностальгию.

Режиссер
Лилия Загорская
В ролях
Наталья Рожкова
Николай Косенко
Лев Сандюк
Александр Кулаков

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 октября
Около дома Станиславского Москва, Вознесенский пер., 9, стр. 3
19:00

В ближайшие дни

Двенадцать месяцев. Новогодняя ёлка
Детские елки Детский
Двенадцать месяцев. Новогодняя ёлка
26 декабря в 12:00 Останкино
от 1000 ₽
Снежное шоу Деда Мороза
0+
Детские елки Детский Иммерсивный
Снежное шоу Деда Мороза
28 декабря в 13:30 Зоодепо в Московском зоопарке
от 790 ₽
Подыскиваю жену, недорого!
16+
Комедия
Подыскиваю жену, недорого!
1 ноября в 19:00 Центральный Дом Литераторов
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше