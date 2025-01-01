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PercaRus Fest. Международный фестиваль музыки для ударных инструментов
Билеты от 500₽
Киноафиша PercaRus Fest. Международный фестиваль музыки для ударных инструментов

PercaRus Fest. Международный фестиваль музыки для ударных инструментов

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Концерт PercaRUS Fest: Музыка для ударных в Зале Зарядье

В Зале Зарядье состоится уникальный концерт Международного фестиваля музыки для ударных инструментов PercaRUS Fest. Мероприятие организовано известными преподавателями Михаилом Путковым и Владимиром Тереховым, которые также являются основателями творческого объединения PercaRus Group.

О PercaRus Group

PercaRus Group — это российская коллаборация исполнителей на ударных инструментах. С момента своего основания в 2017 году, коллектив включает в себя четырнадцать талантливых музыкантов, которые активно выступают с ведущими оркестрами, включая:

  • Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова
  • Оркестр «Новая Россия»
  • Владимирский симфонический оркестр
  • Оркестр «Гнесинские виртуозы»
  • Оркестр института военных дирижёров

Гастрольная деятельность и премьеры

Музыканты PercaRUS Group гастролировали в таких странах, как Германия, Италия, Испания, Австрия, Южная Корея, Китай, Япония, Бразилия, Уругвай, Чили, Перу, Монако и Аргентина. За время своего существования коллектив представил премьерные исполнения произведений российских композиторов, включая:

  • А. Семёнова
  • А. Габелкова
  • В. Кухты
  • А. Кузьминой
  • А. Фоминой

Художественные руководители

Художественные руководители и солисты PercaRUS Group — Михаил Путков и Владимир Терехов — являются не только талантливыми музыкантами, но и опытными педагогами, которые передают свои знания и любовь к музыке новым поколениям.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой для ударных инструментов на фестивале PercaRUS Fest!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
2 ноября
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
19:00 от 500 ₽

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