PercaRus Fest. Международный фестиваль музыки для ударных инструментов

Концерт PercaRUS Fest: Музыка для ударных в Зале Зарядье

В Зале Зарядье состоится уникальный концерт Международного фестиваля музыки для ударных инструментов PercaRUS Fest. Мероприятие организовано известными преподавателями Михаилом Путковым и Владимиром Тереховым, которые также являются основателями творческого объединения PercaRus Group.

О PercaRus Group

PercaRus Group — это российская коллаборация исполнителей на ударных инструментах. С момента своего основания в 2017 году, коллектив включает в себя четырнадцать талантливых музыкантов, которые активно выступают с ведущими оркестрами, включая:

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова

Оркестр «Новая Россия»

Владимирский симфонический оркестр

Оркестр «Гнесинские виртуозы»

Оркестр института военных дирижёров

Гастрольная деятельность и премьеры

Музыканты PercaRUS Group гастролировали в таких странах, как Германия, Италия, Испания, Австрия, Южная Корея, Китай, Япония, Бразилия, Уругвай, Чили, Перу, Монако и Аргентина. За время своего существования коллектив представил премьерные исполнения произведений российских композиторов, включая:

А. Семёнова

А. Габелкова

В. Кухты

А. Кузьминой

А. Фоминой

Художественные руководители

Художественные руководители и солисты PercaRUS Group — Михаил Путков и Владимир Терехов — являются не только талантливыми музыкантами, но и опытными педагогами, которые передают свои знания и любовь к музыке новым поколениям.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой для ударных инструментов на фестивале PercaRUS Fest!