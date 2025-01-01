PercaRus Fest. Международный фестиваль музыки для ударных инструментов

В Зале Зарядье состоится уникальный концерт Международного фестиваля музыки для ударных инструментов PercaRUS Fest. Мероприятие организовано известными преподавателями Михаилом Путковым и Владимиром Тереховым, которые также являются основателями творческого объединения PercaRus Group.
PercaRus Group — это российская коллаборация исполнителей на ударных инструментах. С момента своего основания в 2017 году, коллектив включает в себя четырнадцать талантливых музыкантов, которые активно выступают с ведущими оркестрами, включая:
Музыканты PercaRUS Group гастролировали в таких странах, как Германия, Италия, Испания, Австрия, Южная Корея, Китай, Япония, Бразилия, Уругвай, Чили, Перу, Монако и Аргентина. За время своего существования коллектив представил премьерные исполнения произведений российских композиторов, включая:
Художественные руководители и солисты PercaRUS Group — Михаил Путков и Владимир Терехов — являются не только талантливыми музыкантами, но и опытными педагогами, которые передают свои знания и любовь к музыке новым поколениям.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой для ударных инструментов на фестивале PercaRUS Fest!