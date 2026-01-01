Пер Гюнт
Режиссер Вадим Писарев
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Балет «Пер Гюнт» на сцене Краснодарского музыкального театра «Премьера»

Музыка к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» была создана Эдвардом Григом и стала одной из самых известных в музыкально-драматическом жанре. С помощью этих мелодий Григ запечатлел красоту суровой северной природы и героические сказания Норвегии, населённые сказочными существами.

Сюжет «Пер Гюнта» рассказывает о приключениях крестьянского парня, который, будучи весёлым затейником, выбрал в жизни рискованный принцип — быть самим собой. В нём переплетаются темы свободы, поиска своего места в мире и столкновения с реальностью.

Две женщины, любящие Пер Гюнта, — его мать Осе и юная Сольвейг — всю жизнь ждут его возвращения. Тем временем сам Пер Гюнт странствует по мирам, полным удивительных встреч и неожиданных событий. Лишь с годами он начинает осознавать, как его выборы повлияли на его жизнь и отношения с близкими.

Спектакль предлагает зрителям уникальную возможность соприкоснуться с философией Ибсена и задуматься о поисках себя через призму музыки Грига. Не пропустите эту увлекательную интерпретацию классического произведения.

