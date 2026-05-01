Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пер Гюнт
Киноафиша Пер Гюнт

Пер Гюнт

6+
Возраст 6+

О концерте

Театрализованный концерт «Пер Гюнт» в Анненкирхе

Приглашаем вас на уникальный театрализованный концерт «Пер Гюнт», который состоится в Анненкирхе. Это событие объединяет в себе знаменитую пьесу Генрика Ибсена и потрясающую музыку Эдварда Грига, создавая новое звучание классики.

На концерте вам предстоит услышать известные произведения Грига, а именно сюиты «Пер Гюнт» № 1 и № 2, а также избранные работы из сборника «Лирические пьесы» и «4 норвежских танца», которые будут исполнены Оркестром 1703. Под художественным руководством Георгия Фёдорова и дирижёрским мастерством Алексея Ньяги, вы ощутите всю силу музыки.

Актриса Анастасия Лазарева привнесёт в спектакль актёрскую интерпретацию, придавая голос персонажам пьесы. Кроме того, художественные медиапроекции от Дарьи Котюх и арт-студии «Ветер» создадут уникальную визуальную атмосферу, позволяя вам увидеть знакомые образы в новом свете.

Концерт обещает быть незабываемым опытом для всех любителей классической музыки и театра. Мы будем рады видеть вас на нашем мероприятий. Концерт начнётся в 20:00 и продлится 1 час 45 минут с антрактом.

Купить билет на концерт Пер Гюнт

Помощь с билетами
В других городах
Май
29 мая пятница
20:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1400 ₽
30 мая суббота
20:00
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
от 1400 ₽

Фотографии

Пер Гюнт Пер Гюнт

В ближайшие дни

Иммерсивный концерт: Мировые Рок-Хиты
6+
Рок Живая музыка Кавер

Иммерсивный концерт: Мировые Рок-Хиты

27 июня в 15:00 Концертный зал Российской национальной библиотеки
от 599 ₽
ЗКР, А.Ньяга, Аб-т № 9
6+
Классическая музыка

ЗКР, А.Ньяга, Аб-т № 9

21 июня в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 700 ₽
Только между нами
16+
Живая музыка

Только между нами

3 июня в 19:30 Сплетни by Anna Asti
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше