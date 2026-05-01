Театрализованный концерт «Пер Гюнт» в Анненкирхе

Приглашаем вас на уникальный театрализованный концерт «Пер Гюнт», который состоится в Анненкирхе. Это событие объединяет в себе знаменитую пьесу Генрика Ибсена и потрясающую музыку Эдварда Грига, создавая новое звучание классики.

На концерте вам предстоит услышать известные произведения Грига, а именно сюиты «Пер Гюнт» № 1 и № 2, а также избранные работы из сборника «Лирические пьесы» и «4 норвежских танца», которые будут исполнены Оркестром 1703. Под художественным руководством Георгия Фёдорова и дирижёрским мастерством Алексея Ньяги, вы ощутите всю силу музыки.

Актриса Анастасия Лазарева привнесёт в спектакль актёрскую интерпретацию, придавая голос персонажам пьесы. Кроме того, художественные медиапроекции от Дарьи Котюх и арт-студии «Ветер» создадут уникальную визуальную атмосферу, позволяя вам увидеть знакомые образы в новом свете.

Концерт обещает быть незабываемым опытом для всех любителей классической музыки и театра. Мы будем рады видеть вас на нашем мероприятий. Концерт начнётся в 20:00 и продлится 1 час 45 минут с антрактом.